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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سلامة الغذاء.. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالغربية| صور

ضبط حلاوة المولد منتهية الصلاحية بالغربية
ضبط حلاوة المولد منتهية الصلاحية بالغربية
الغربية أحمد علي

تواصل محافظة الغربية تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار خطة استباقية تستهدف إحكام الرقابة على المنتجات المتداولة وضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، مع تكثيف المرور على أماكن تصنيع وتداول حلوى المولد بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال المولد النبوي الشريف.

توجيهات وحملات رقابية 

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تتابع بصورة يومية تنفيذ الحملات الرقابية بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تخالف الاشتراطات الصحية أو تتداول منتجات مجهولة المصدر، وأن صحة المواطنين تأتي على رأس أولويات المحافظة، خاصة مع قرب موسم المولد النبوي وزيادة الإقبال على شراء الحلوى.

ردع مخالفين 

وتمكن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، برئاسة المهندسة حنان عامر، من ضبط نحو 20000 قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بمركز طنطا، حيث تبين عدم وجود أي بيانات تعريفية على المنتجات، كما رُصدت حشرات داخل المصنع، بما يثير الاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من مطابقة المنتجات

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمتابعة الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع، وتوجيهات الأستاذة شيماء عمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، ضمن خطة رقابية تستهدف تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات الصحية.

حملات رقابية تموينية 

من جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، إلى جانب أدوات وخامات الإنتاج المستخدمة داخل المصنع، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضبط أي مخالفات قبل موسم المولد النبوي الشريف.

اخبار محافظة الغربية حملات مكبرة ضبط حلاوة المولد مجهولة المصدر ردع مخالفين

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