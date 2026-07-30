لرسوبها في الثانوية العامة..فتاة ميت حبيش تنهي حياتها عقب إعلان النتيجة بمستشفي جامعة طنطا

شهدت قرية ميت حبيش بمركز طنطا بمحافظة الغربية شيوع حاله من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الطالبة ضي عبده في نهاية العقد الثاني من عمرها عقب إنهاء حياتها لرسوبها بنتيجة الثانوية العامة.

تفاصيل الواقعة

وكان أطباء مستشفي جامعة طنطا استقبلوا حالة الطالبة المتوفاة عقب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة عقب تناول ماده مجهولة المصدر ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة وتوفت بمجرد وصولها .

إنهاء إجراءات دفن

وأفادت مصادر من جهه أسرة الطالبة المتوفاة أنه يجري إنهاء إجراءات دفن الفتاة وتسلم جثمانها من مشرحة مستشفى طنطا الجامعي .