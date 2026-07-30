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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نتيجة الثانوية العامة 2026

تشهد محركات البحث إقبالاً من طلاب الثانوية العامة 2026 لرصد مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة لشعبتي علمي وأدبي.

ومع اقتراب انطلاق تنسيق الجامعات، ينشر صدى البلد الحدود الدنيا المتوقعة وشروط الالتحاق بالكليات.

تستند مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026 إلى نتائج تنسيق العام الماضي 2025، وتُعد مؤشرات استرشادية تمنح الطلاب تصورًا مبدئيًا للحدود الدنيا المتوقعة للقبول، فيما يتحدد التنسيق النهائي وفقًا لمجاميع الطلاب، وعدد المتقدمين، وطاقة الكليات الاستيعابية.

ويشترط الالتحاق بكلية الفنون الجميلة اجتياز اختبار القدرات الذي ينظمه المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب تحقيق الحد الأدنى للقبول الذي يحدده مكتب التنسيق في كل مرحلة.

مؤشرات القبول وفقًا لتنسيق العام الماضي كالآتي:

فنون جميلة «عمارة» الإسكندرية: 261.5 درجة — 81.7%

فنون جميلة «عمارة» حلوان: 267.0 درجة — 83.4%

فنون جميلة «عمارة» المنصورة: 260.5 درجة — 81.4%

فنون جميلة «عمارة» المنيا: 253.5 درجة — 79.2%

فنون جميلة «عمارة» أسيوط: 251.0 درجة — 78.4%

فنون جميلة «فنون» الإسكندرية: 233.5 درجة — 73.0%

فنون جميلة «فنون» حلوان: 226.0 درجة — 70.6%

فنون جميلة «فنون» المنصورة: 225.0 درجة — 70.3%

فنون جميلة «فنون» المنيا: 217.0 درجة — 67.8%

فنون جميلة «فنون» الأقصر: 210.0 درجة — 65.6%

فنون جميلة «فنون» أسيوط: 212.5 درجة — 66.4%


وجاءت مؤشرات القبول لطلاب الشعبة الأدبية وفقًا لتنسيق العام الماضي كالآتي:

فنون جميلة «فنون» الإسكندرية: 258.5 درجة — 80.8%

فنون جميلة «فنون» حلوان: 255.5 درجة — 79.8%

فنون جميلة «فنون» المنصورة: 252.5 درجة — 78.9%

فنون جميلة «فنون» المنيا: 239.5 درجة — 74.8%

فنون جميلة «فنون» أسيوط: 236.5 درجة — 73.9%

فنون جميلة «فنون» الأقصر: 231.0 درجة — 72.2%

يشترط للالتحاق بكلية الفنون الجميلة (عمارة) النجاح في اختبار القدرات في مادة رسم العمارة، والذي يُعقد داخل الكلية وينظمه مكتب التنسيق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

الثانوية العامة طلاب طلاب الثانوية العامة تنسيق كلية الفنون الجميلة تنسيق الجامعات الحدود الدنيا المتوقعة

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