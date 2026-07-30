لأول مرة منذ 11 يوليو .. ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية تعبر مضيق هرمز

غادرت - خلال ساعات الليل ولأول مرة منذ منذ 11 يوليو - ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة قطر للطاقة مضيق هرمز.
وبحسب البيانات الملاحية الصادرة عن شركتي كبلر ومجموعة بورصات لندن فإن الناقلة العريش، التي شحنت حمولتها من محطة رأس لفان في قطر في الفترة ما بين 4 و6 يوليو تقريبا، أبحرت خارجة من المضيق خلال الليل في 29 يوليو .
وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أنها تتجه حاليا إلى ميناء قاسم في باكستان، مع توقعات بأن تصل في 31 يوليو .
وهذه هي المرة الأولى التي تغادر فيها ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لقطر للطاقة من مضيق هرمز منذ تعرض الناقلة الركيات لهجوم في أوائل يوليو .
وكانت ناقلة الغاز الطبيعي المسال السابقة التي غادرت هي الحمرا والتي أبحرت في 11 يوليو محملة بشحنة تم تحميلها في جزيرة داس بالإمارات، حسبما توضح بيانات كبلر.
وتشير بيانات كبلر ومجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال مروح التي رصدت آخر مرة خارج مضيق هرمز في 24 يوليو عادت إلى الظهور داخل المضيق اليوم الخميس.
وتظهر بيانات كبلر أن 12 سفينة شحن تحمل سلعا أولية مرت عبر مضيق هرمز أمس الأربعاء، إذ دخلت ست سفن وخرجت ست سفن أخرى. وارتفع هذا العدد مقارنة باليومين السابقين.