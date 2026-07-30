لأول مرة منذ 11 يوليو .. ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية تعبر مضيق هرمز

غادرت - خلال ساعات الليل ولأول مرة منذ منذ 11 يوليو - ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة ​قطر للطاقة مضيق هرمز.

وبحسب البيانات الملاحية الصادرة عن شركتي كبلر ومجموعة بورصات ​لندن فإن الناقلة العريش، التي شحنت حمولتها من ​محطة رأس لفان في قطر في الفترة ما ⁠بين 4 و6 يوليو تقريبا، أبحرت خارجة من ​المضيق خلال الليل في 29 يوليو .



وتشير بيانات مجموعة ​بورصات لندن إلى أنها تتجه حاليا إلى ميناء قاسم في باكستان، مع توقعات بأن تصل في 31 يوليو .



وهذه هي المرة الأولى التي ​تغادر فيها ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لقطر ​للطاقة من مضيق هرمز منذ تعرض الناقلة الركيات لهجوم في أوائل ‌يوليو .



وكانت ناقلة الغاز الطبيعي المسال السابقة التي غادرت هي الحمرا والتي أبحرت في 11 يوليو محملة بشحنة تم تحميلها في جزيرة داس بالإمارات، حسبما توضح بيانات كبلر.



وتشير بيانات كبلر ​ومجموعة بورصات لندن ⁠إلى أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال مروح التي رصدت آخر مرة خارج مضيق ​هرمز في 24 يوليو عادت إلى الظهور داخل ​المضيق ⁠اليوم الخميس.



وتظهر بيانات كبلر أن 12 سفينة ⁠شحن ​تحمل سلعا أولية مرت عبر ​مضيق هرمز أمس الأربعاء، إذ دخلت ست سفن وخرجت ست سفن أخرى. ​وارتفع هذا العدد مقارنة باليومين السابقين.