القيادة المركزية الأمريكية: نؤمّن عبور مضيق هرمز.. وساعدنا ألف سفينة ونقل 500 مليون برميل نفط منذ مايو

أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز يعد ممرًا مائيًا دوليًا، مشددة على أن الحرس الثوري الإيراني لا يملك أي سلطة لفرض مسارات محددة على حركة الملاحة، في ظل التزام الولايات المتحدة بضمان حرية وانفتاح الملاحة البحرية في المنطقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

استخدام مضيق هرمز بدعم عسكري

وأوضحت القيادة المركزية، في بيان لها، أن السفن التجارية تواصل استخدام مضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي، بما يضمن استمرار تدفق حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأضافت أنها ساعدت منذ أوائل شهر مايو الماضي ما يقرب من ألف سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز، إلى جانب تأمين مرور شحنات تقدر بنحو 500 مليون برميل من النفط الخام، في إطار جهودها للحفاظ على أمن الملاحة ومنع أي تهديدات قد تؤثر على حركة التجارة الدولية.

أهم الممرات الاستراتيجية

ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات الاستراتيجية عالميًا، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز، ما يجعل استقرار الملاحة فيه عنصرًا أساسيًا لأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.