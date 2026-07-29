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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل شراء الشبكة.. شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم
نتيجة الثانوية العامة 2026

تشهد أسواق الذهب حالة من الترقب خلال الفترة المقبلة، مع توقعات باستمرار حركة التذبذب في أسعار المعدن الأصفر، في ظل تأثر السوق بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة الاستثمار.

وأكد خبراء الذهب أن المعدن النفيس يواصل الحفاظ على مكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين، خاصة في أوقات عدم الاستقرار، موضحين أن انتظار انخفاضات كبيرة في الأسعار قد لا يكون الخيار الأفضل، إذ قد يؤدي إلى فقدان فرص مناسبة للشراء، لا سيما للراغبين في الاستثمار على المدى الطويل.

الذهب يواصل الحفاظ على قيمته كوعاء ادخاري

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، إن الذهب ما زال يحافظ على قوته رغم التحركات المتغيرة للأسعار، موضحًا أن الأوضاع العالمية الحالية تدعم استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.

وأشار إلى أن عدم وضوح الرؤية الاقتصادية عالميًا، إلى جانب استمرار التوترات السياسية، من العوامل التي تزيد من الإقبال على شراء الذهب باعتباره وسيلة للحفاظ على قيمة الأموال والمدخرات.

وأضاف أن المواطنين يتجهون إلى الذهب خلال فترات التقلبات الاقتصادية، باعتباره استثمارًا طويل الأجل يساعد على حماية المدخرات من تراجع القوة الشرائية.

نصيحة للمقبلين على الاستثمار في الذهب

ونصح نجيب المواطنين الذين لديهم فائض مالي ويرغبون في الاستثمار بعدم تأجيل قرار الشراء بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن الذهب لا يعتمد على حركة الأسعار اليومية، وإنما على النظرة طويلة الأجل.

وأوضح أن العديد ممن اشتروا الذهب خلال الفترات الماضية استفادوا من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المستثمر الناجح لا ينشغل بالتغيرات اللحظية في السوق، بل ينظر إلى قيمة المعدن على مدار فترات زمنية أطول.

خبراء يحذرون من البيع السريع

وشدد على ضرورة عدم التسرع في بيع الذهب سواء المشغولات أو السبائك، مؤكدًا أن السوق لا يزال يمتلك فرصًا لتحقيق مكاسب مستقبلية، خاصة مع استمرار تحرك أسعار الأوقية العالمية عند مستويات مرتفعة.

وأشار إلى أن القرارات المتعلقة بالبيع والشراء يجب أن تكون مبنية على الاحتياج الفعلي والأهداف الاستثمارية، وليس على التغيرات اليومية التي قد تشهدها الأسعار.

هاني ميلاد: الاستثمار في الذهب يحتاج إلى رؤية طويلة الأجل

من جانبه، أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن الاستثمار في الذهب لا يجب تقييمه من خلال ارتفاع أو انخفاض الأسعار خلال أيام قليلة، وإنما من خلال استراتيجية طويلة المدى.

وأوضح أن أي انخفاض مؤقت في أسعار الذهب قد يمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يخطط للاحتفاظ بالمعدن لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ بالذهب لمدة عام أو أكثر يمنح المستثمر فرصة أفضل للاستفادة من تحركات السوق.

قرارات الشراء والبيع يجب أن تعتمد على أهداف المستثمر

وأشار خبراء سوق الذهب إلى أن حركة الأسعار الحالية تعكس استمرار قوة الطلب على المعدن الأصفر، مؤكدين أن الذهب سيظل من أهم الأدوات الاستثمارية للحفاظ على قيمة المدخرات.

وأوضحوا أن التعامل مع الذهب يحتاج إلى صبر ورؤية مستقبلية، بعيدًا عن القرارات السريعة المبنية على ارتفاع أو انخفاض الأسعار خلال فترة قصيرة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

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