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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو
نتيجة الثانوية العامة 2026

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

الذهب
الذهب

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الأربعاء 29 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

مكاسب شهرية للذهب رغم الخسائر اليومية
الذهب 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5031 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5870 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6708 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46960 جنيه.

الدولار
الدولار 

كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 29 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.58 جنيه

سعر الشراء: 50.48 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.47 جنيه

سعر الشراء: 57.35 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.17 جنيه

سعر الشراء: 67.02 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.47 جنيه

سعر الشراء: 13.44 جنيه.

الدينار الكويتي

سعر البيع: 164.27 جنيه

سعر الشراء: 163.90 جنيه.

حالة الطقس
الأرصاد 

حالة الطقس

وكشف محمود القياتي، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم.

وقال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إنه بداية من اليوم تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين عن الأيام الماضية.

وأضاف أن الارتفاع مستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، ولكن لا يوجد ارتفاعات قوية في درجات الحرارة مثل التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي.

واسترسل: درجات الحرارة ليلا تتراوح بين 26 إلى 27 ولكن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع للأمواج على شواطئ البحر المتوسط.

وحذر من أن ارتفاع الأمواج اليوم أعلى وأقوي من الايام الماضية لتصل إلى 3 متر، مضيفا: هناك نشاط للرياح المحملة بالأتربة.

​درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة)

​القاهرة الكبرى: العظمى 38، المحسوسة 40

​الوجه البحري: العظمى 37، المحسوسة 39

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32، المحسوسة 36

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 35، المحسوسة 38

​شمال الصعيد: العظمى 39، المحسوسة 41

​جنوب الصعيد: العظمى 42، المحسوسة 43.

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