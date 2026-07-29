سقوط أسطورة مجاميع الثانوية.. كيف انتقلت المنافسة من الدرجات إلى المهارات؟

لم يعد الحديث عن نتيجة الثانوية العامة يقتصر على السؤال عن المجموع، بل امتد إلى مستقبل العمل، فمع التوسع في الجامعات التكنولوجية، وزيادة الاهتمام بالتدريب العملي، وربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، بدأت نظرة المجتمع تدريجيا تتحول من تقديس المجموع باعتباره بوابة النجاح الوحيدة، إلى الاهتمام بالمهارات والكفاءات التي تضمن فرصا حقيقية للتوظيف.

ورغم أن مجموع الثانوية العامة لا يزال العامل الحاسم في الالتحاق بالجامعات الحكومية عبر مكتب التنسيق، فإن السياسات التعليمية في مصر خلال السنوات الأخيرة ركزت بصورة متزايدة على إعداد خريج يمتلك مهارات عملية تتوافق مع احتياجات الاقتصاد وسوق العمل، وهو ما يعكس تغيرًا تدريجيًا في مفهوم النجاح الأكاديمي.

الدولة تربط التعليم باحتياجات سوق العمل

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تطوير منظومة التعليم لم يعد يقتصر على تحديث المناهج، بل يشمل إعادة تصميم البرامج الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل محليا ودوليا، مع التوسع في التعليم التكنولوجي والتدريب العملي داخل المؤسسات الإنتاجية.

كما أعلنت الوزارة، بالتعاون مع وزارة العمل، تشكيل آليات للتنسيق بين التعليم وسوق العمل، وإنشاء قواعد بيانات ومؤشرات تساعد على تطوير التخصصات الأكاديمية وفق الوظائف المستقبلية، إلى جانب إتاحة برامج تدريبية لطلاب الجامعات داخل مراكز التدريب المهني، بما يعزز جاهزيتهم قبل التخرج.

وتستهدف هذه الخطوات تقليل الفجوة بين الدراسة النظرية ومتطلبات سوق العمل، بحيث يصبح الخريج مؤهلا بالمعرفة الأكاديمية والمهارات التطبيقية في الوقت نفسه.

فكثير من القطاعات، خاصة مجالات التكنولوجيا والبرمجيات وريادة الأعمال والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي، أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على المهارات العملية، والشهادات المهنية، والخبرة التطبيقية، إلى جانب المؤهل الجامعي.

كما أن توسع الدولة في الجامعات التكنولوجية والبرامج المهنية يعكس توجها واضحا نحو إعداد خريجين يمتلكون مهارات تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، وليس مجرد تحقيق درجات مرتفعة في الامتحانات.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن المجتمع المصري يشهد تحولا تدريجيا في نظرته إلى المجموع، بعد سنوات طويلة كان يُنظر فيها إلى الثانوية العامة باعتبارها المحطة الوحيدة التي تحدد مستقبل الطالب.

وأضاف حمزة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المجموع هام جدا للطالب، لكنه لم يعد العامل الحاسم في مستقبله المهني، إذ باتت الأولوية لاكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل، وهو ما دفع الكليات العملية والتكنولوجية إلى التركيز بصورة أكبر على تدريس المهارات التطبيقية والتدريب العملي بما يتوافق مع احتياجات الوظائف الحديثة.

وأشار حمزة، إلى أن التحدي الحقيقي أمام الأسر أصبح يتمثل في الموازنة بين الاهتمام بالتحصيل الدراسي وتنمية المهارات الشخصية والعملية، مؤكدا أن المستقبل سيكون لصاحب الكفاءة وليس لصاحب الدرجات وحدها.

بين الدرجات والمهارات

والمرحلة المقبلة ستشهد توازنا أكبر بين التحصيل الدراسي واكتساب المهارات، خاصة مع استمرار الدولة في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، والتوسع في التدريب العملي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

ولم تعد المنافسة في سوق العمل تعتمد على الشهادة الجامعية أو المجموع المرتفع فقط، بل أصبحت ترتكز بشكل أكبر على امتلاك المهارات التي يحتاجها أصحاب الأعمال، مثل إجادة استخدام التكنولوجيا، واللغات الأجنبية، والقدرة على التواصل والعمل ضمن فريق، إلى جانب سرعة التعلم والتكيف مع التطورات المتلاحقة في مختلف القطاعات.

وباتت قيمة الطالب تقاس بما يمتلكه من كفاءة وخبرة عملية أكثر من عدد الدرجات التي حصل عليها في مرحلة الثانوية العامة، إذ يمكن للمجموع أن يفتح باب الالتحاق بكلية معينة، لكنه لا يضمن وحده فرصة عمل متميزة، أما اكتساب المهارات العملية والتدريب المستمر والحصول على الخبرات التطبيقية، فهي عوامل أصبحت أكثر تأثيرا في بناء مستقبل مهني ناجح وتحقيق فرص تنافسية داخل سوق العمل.

والجدير بالذكر، أن المجموع يظل المفتاح للالتحاق بالجامعة، لكنه لم يعد وحده معيار النجاح، فالمعادلة الجديدة أصبحت تقوم على ثلاثة عناصر متكاملة:، وهي: تعليم جيد، ومهارات عملية، وقدرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، وهي معادلة تبدو الأقرب إلى احتياجات المستقبل في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.