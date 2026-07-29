ضمن خطة بناء الإنسان.. الأوقاف تواصل لقاءاتها التوعوية للإداريين بندوة حول «الكسب الحلال»

واصلت وزارة الأوقاف سلسلة لقاءاتها التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي الديني وتعزيز القيم الأخلاقية لدى الإداريين بديوان عام الوزارة، ضمن خطة بناء الإنسان، وترسيخ مبادئ الأمانة والانضباط والمسئولية في بيئة العمل.

وجاء اللقاء بعنوان «الكسب الحلال»، بمشاركة الدكتور محمد نصار - مدير المساجد، وبحضور عدد من إداريي الديوان العام.

مفهوم الكسب الحلال

وتناول اللقاء مفهوم الكسب الحلال ومكانته في الإسلام، وأثره في صلاح الفرد واستقرار المجتمع، وأهمية تحري الحلال، وإتقان العمل، وأداء الواجبات الوظيفية بأمانة وإخلاص، والوفاء بالمسئوليات دون تقصير أو تهاون.

كما تناول أهمية استحضار مراقبة الله تعالى في أداء العمل، وصون المال العام، والتحلي بالأمانة والنزاهة، والحرص على أداء الحقوق والواجبات؛ بما يعزز الانضباط الوظيفي، ويرسخ ثقافة الإتقان، ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية التي تنظمها وزارة الأوقاف للإداريين، في إطار الاهتمام ببناء الوعي وتعزيز منظومة القيم، وربط السلوك الوظيفي بالمبادئ الدينية والأخلاقية؛ بما يدعم بيئة عمل منضبطة قائمة على الأمانة والمسئولية والإتقان.