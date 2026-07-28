وزارة الأوقاف تعلن جدول امتحانات الدور الثاني بمراكز الثقافة الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف رسميًا عن إتاحة جدول امتحانات الدور الثاني للفرقتين الأولى والثانية بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2025 / 2026، في إطار حرصها على تنظيم العملية التعليمية وضمان سير الامتحانات وفق ضوابط واضحة ومنظمة.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات التحريرية ستُعقد أولًا وفق الجدول المعلن، على أن تليها الامتحانات الشفوية في القرآن الكريم، والتي سيتم تنظيمها داخل مقار مراكز الثقافة الإسلامية بكل محافظة، تحت إشراف مباشر من عمداء المراكز، بما يضمن الالتزام الكامل بالقواعد والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات المحددة لضمان تحقيق الانضباط داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الدارسين على أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، مع التأكيد على اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل حسن سير الامتحانات دون معوقات.

وفي ختام بيانها، أعربت الوزارة عن تمنياتها لجميع الدارسين بالتوفيق والنجاح، مؤكدة استمرارها في دعم العملية التعليمية داخل مراكز الثقافة الإسلامية بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة علميًا ودعويًا.

بدء الاختبارات الشفوية المركزية لمسابقة عضوية المقارئ القرآنية 2026

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف بدء الاختبارات الشفوية المركزية لمسابقة عضوية المقارئ القرآنية لعام ٢٠٢٦م، وذلك بمسجد الرحمة بباب اللوق بجوار مبنى الوزارة القديم، خلال الفترة من الأحد ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م حتى الاثنين ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

وتنشر الوزارة أسماء من لهم حق دخول الاختبارات الشفوية المركزية، وتُهيب بجميع المديريات التنبيه على المتسابقين الواردة أسماؤهم بضرورة الحضور إلى مقر الاختبارات في تمام الساعة التاسعة صباحًا في اليوم المحدد لكل متسابق؛ لأداء التصفية الشفوية المركزية.

المستندات المطلوبة

ويُرجى الالتزام بإحضار المستندات الآتية:

* صورة من بطاقة الرقم القومي، مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

* صورة شخصية حديثة مقاس (٤×٦).

* فرع خطباء المكافأة: إحضار إفادة معتمدة من المديرية تفيد بأنه على رأس العمل.

* فرع الواعظات: صورة حديثة من كارنيه الواعظة.

* فرع أعضاء هيئة التدريس: أن يكون المسمى الوظيفي مثبتًا ببطاقة الرقم القومي، أو تقديم ما يفيد ذلك رسميًا.

وتؤكد الوزارة على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم ضرورة التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها، علمًا بأنه سيتم استبعاد كل من يثبت عدم انطباق الشروط عليه في أي مرحلة من مراحل المسابقة، وذلك وفق الضوابط المنظمة والمواعيد المعلنة للاختبارات.