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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بدء الاختبارات الشفوية المركزية لمسابقة عضوية المقارئ القرآنية 2026

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف بدء الاختبارات الشفوية المركزية لمسابقة عضوية المقارئ القرآنية لعام ٢٠٢٦م، وذلك بمسجد الرحمة بباب اللوق بجوار مبنى الوزارة القديم، خلال الفترة من الأحد ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م حتى الاثنين ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

وتنشر الوزارة  أسماء من لهم حق دخول الاختبارات الشفوية المركزية، وتُهيب بجميع المديريات التنبيه على المتسابقين الواردة أسماؤهم بضرورة الحضور إلى مقر الاختبارات في تمام الساعة التاسعة صباحًا في اليوم المحدد لكل متسابق؛ لأداء التصفية الشفوية المركزية.

المستندات المطلوبة 

ويُرجى الالتزام بإحضار المستندات الآتية:

* صورة من بطاقة الرقم القومي، مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

* صورة شخصية حديثة مقاس (٤×٦).

* فرع خطباء المكافأة: إحضار إفادة معتمدة من المديرية تفيد بأنه على رأس العمل.

* فرع الواعظات: صورة حديثة من كارنيه الواعظة.

* فرع أعضاء هيئة التدريس: أن يكون المسمى الوظيفي مثبتًا ببطاقة الرقم القومي، أو تقديم ما يفيد ذلك رسميًا.

وتؤكد الوزارة على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم ضرورة التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها، علمًا بأنه سيتم استبعاد كل من يثبت عدم انطباق الشروط عليه في أي مرحلة من مراحل المسابقة، وذلك وفق الضوابط المنظمة والمواعيد المعلنة للاختبارات.

وزارة الأوقاف الاختبارات الشفوية عضوية المقارئ المستندات المطلوبة

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