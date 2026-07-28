أسرع من الخيال.. نجم غامض يطلق كتلا كونية بسرعة 30 مليون كيلومتر في الساعة

في أعماق الكون، حيث تمتزج الأسرار بالظواهر التي تتحدى قوانين المألوف، رصد علماء الفلك مشهداً استثنائياً لنجم نادر يطلق كتلا غازية هائلة بسرعة تصل إلى 30 مليون كيلومتر في الساعة، في ظاهرة غير مسبوقة دفعت العلماء إلى وصفها بـ"الرصاصات الكونية" التي تشق الفضاء بسرعات مذهلة.

هذا الاكتشاف لا يفتح نافذة جديدة على عالم النجوم فحسب، بل يمنح الباحثين فرصة ثمينة لفهم واحدة من أكثر الظواهر الكونية غموضا وإثارة.

نجم نادر يخالف قواعد النجوم

يحمل النجم اسم V445 Puppis، وينتمي إلى فئة نادرة للغاية تُعرف باسم “المستعر الهيليومي” وعلى عكس معظم النجوم التي تعتمد انفجاراتها على عنصر الهيدروجين، يتميز هذا النجم بانفجارات تكاد تخلو من الهيدروجين، بينما تحتوي على نسب مرتفعة من الهيليوم والأكسجين، وهو ما يجعله حالة فريدة تستقطب اهتمام علماء الفلك حول العالم.

ويرجح الباحثون أن النجم جزء من نظام ثنائي يضم قزمًا أبيض شديد الكثافة والجاذبية، يعمل باستمرار على سحب المادة من النجم المرافق له، لتتراكم على سطحه حتى تصل إلى نقطة الانفجار.

انفجار غير تقليدي يحير العلماء

عندما بلغت المواد المتراكمة حدها الأقصى، وقع انفجار هائل، لكنه لم يكن شبيهًا بأي انفجار نجمي معروف فبدلًا من انتشار الغازات في جميع الاتجاهات، اندفعت على هيئة نفاثتين متعاكستين تمتدان بعيدًا عن مركز الانفجار، في مشهد يشير إلى وجود عمليات فيزيائية معقدة داخل هذا النظام النجمي.

ويرى العلماء أن هذا السلوك غير المعتاد قد يساعد في كشف أسرار التفاعل بين الأقزام البيضاء والنجوم المرافقة لها، وربما يفسر كيفية نشوء بعض الانفجارات الكونية العملاقة.

"رصاصات" غازية تثير الدهشة

الظاهرة الأكثر إثارة كانت ظهور كتل غازية صغيرة وعالية الكثافة تتحرك بسرعة تفوق سرعة بقية المواد المقذوفة، الأمر الذي دفع الباحثين إلى تسميتها بـ"الرصاصات الكونية".

والمثير أن هذه الكتل غنية بعنصر الأكسجين، وهي سمة لم تُرصد من قبل في أي مستعر مشابه وحتى الآن، لا يزال العلماء عاجزين عن تحديد كيفية تشكلها، إلا أن إحدى الفرضيات تشير إلى أنها ربما نتجت عن انفجار ثانوي أعقب الانفجار الرئيسي.

كما رصدت الأجهزة العلمية إشارة راديوية غامضة تزامنت مع انطلاق هذه المقذوفات، ما يعزز احتمالات وجود علاقة مباشرة بين الظاهرتين، وهو ما يخضع حاليًا لدراسات مكثفة.

الغبار أخفى الحقيقة لسنوات

لم يكن الوصول إلى هذه النتائج أمرًا سهلاً، إذ تسبب الانفجار في تكوين سحابة كثيفة من الغبار الكوني حجبت النجم عن أنظار العلماء لسنوات طويلة.

ومع تلاشي هذا الغبار تدريجيًا، بدأت ملامح النظام النجمي تتكشف، لتؤكد أن النجمين يدوران حول بعضهما مرة كل 3.7 أيام تقريبًا، بينما يواصل القزم الأبيض سحب المادة من شريكه في دورة مستمرة قد تقود إلى انفجارات جديدة.

تلسكوب جيمس ويب يستعد لكشف المزيد

يتطلع علماء الفلك إلى استخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي لدراسة هذا النظام النجمي بدقة غير مسبوقة، أملاً في كشف الآلية الحقيقية وراء تشكل هذه "الرصاصات الكونية" وفهم طبيعة الانفجارات الهيليومية النادرة.

ويؤكد الباحثون أن كل اكتشاف جديد حول هذا النجم يقرب البشرية خطوة إضافية من فك ألغاز تطور النجوم والعمليات العنيفة التي تشكل الكون.

كون لا يتوقف عن إدهاشنا

ورغم أن V445 Puppis يبدو مجرد نقطة ضوء بعيدة في السماء، فإنه يحمل بين جنباته قصة مذهلة تؤكد أن الكون لا يزال يخفي أسرارًا تفوق الخيال، وأن كل رصد جديد قد يقود إلى اكتشاف يعيد كتابة ما نعرفه عن الفيزياء والفضاء، ويكشف أن الرحلة لفهم هذا الكون الشاسع ما زالت في بدايتها.