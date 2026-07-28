المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل، لمنح المواطنين فرصة جديدة للاستفادة من المزايا والتسهيلات عبر «الموبايل أبلكيشن» الذى نعمل على تطويره فى ضوء مقترحات المتعاملين.

أضاف الوزير، أن التسهيلات تتضمن خصمًا بنسبة ٢٥٪؜ من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية و١٠٪؜ لغير السكنية، وخصمًا إضافيًا بنسبة ٥٪؜ عند السداد تحت حساب الضريبة بمبالغ تتراوح من ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه وفقًا لنوع الوحدة.

قال الوزير، إنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى ٢ أكتوبر المقبل، لافتًا إلى إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن ٨ ملايين جنيه، ويتم تقديم طلب الإعفاء مع الإقرار إلكترونيًا.

وأوضح الوزير، أنه لأول مرة يتم الاعتداد بإقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وكذلك الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية، مؤكدًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والالتزامات والتسهيل على المواطنين.

وقال كجوك: نؤمن بأن قياس نجاح أي إصلاح ضريبي يكون بما يبنيه من ثقة ويوفره من تيسيرات وفرص للالتزام الطوعي ونعمل بكل جهد لتحقيق ذلك.