مصر تدين الاعتداءات على الأردن وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا لسيادتها، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمنها واستقرارها، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، مجددة رفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها، وداعية إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.