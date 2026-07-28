ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,333 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم / الثلاثاء / ، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,333 شهيدا، و174,023 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شهداء، بينهم شهيد متأثرا بجروحه، إضافة إلى 14 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,207، والإصابات إلى 3,914، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 803، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وفي السياق ذاته، أصيب فلسطينيان ، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.