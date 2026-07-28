خدعة الونس والدعم النفسي.. اعترافات صادمة لـ ضحية صاحب بيت فاطم

حددت جهات التحقيق المختصة جلسة 18 أغسطس المقبل، لبدء محاكمة محمد طاهر، صاحب مؤسسة "بيت فاطم"، على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على أربع فتيات.

وحصل موقع “صدى البلد” على شهادة إحدى الضحايا في الواقعة، حيث شهدت بأنها نشأت في بيئة تعرضت خلالها لوقائع عنف أسري جسدي ونفسي، الأمر الذي أثر سلبا على حالتها النفسية وجعلها في احتياج إلى دعم نفسي، وفي غضون عام 2022 حضرت جلسة للونس مع المتهم بمنطقة المعادي، وقامت بإطلاعه على جميع مشاكلها الخاصة شارحة إياها على نحو مفصل ودقيق وما تعرضت له من وقائع تحرش سابقة من مجهولين، وعقب انتهاء الجلسة واهما إياها الذهاب برفقته إلى المنزل المقيم به بمنطقة وسط البلد لتقديم الأدوية لإحدى الحالات الإنسانية المقيمة معه، فرافقته إلى الشقة، حيث دخلا سويا وتركها في الصالة ودخل إلى الغرفة، ثم عاد وأشار إليها بعدم إصدار أي صوت، وقام بمناداتها ودلف بها إلى إحدى الغرف الأخرى وأغلق الباب واقترح عليها أحد الأفلام على اللاب توب الخاص به حال جلوسهما على السرير بالغرفة، ثم قام باحتضانها رغما عنها وضمها بين قدميها، ما أدى إلى ملامسة مواطن عفتها دون موافقتها، فنهضت على الفور في حالة صدمة طالبة المسافة وخرج سريعاً خارج الغرفة ليتأكد مما إذا كان أحد قد سمع شيئا مما ارتكبه من عدمه، وكانت حينها تقف وظهر الباب للمتهم واحتضنها مجدداً من ظهرها فقام بملامسة مناطق خاصة دون موافقتها قاصدا من ذلك هتك عرضها مستغلاً حالة الضعف والوحدة والحاجة والظروف الأسرية والنفسية التي تمر بها والتي أفصحت له بها قبل ذلك لتسهيل الاعتداء عليها.

