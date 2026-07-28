تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

شهدت واقعة «جناين الملاحة» بمحافظة الإسماعيلية، التي أثارت تفاعلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، تطورًا جديدًا، بعدما ألقى الزوج يمين الطلاق على زوجته «هبة» داخل ديوان قسم شرطة أول الإسماعيلية، وأمام عدد من أطراف المشاجرة، وذلك أثناء استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

وجاء هذا التطور بعد الأزمة التي اندلعت عقب ضبط الزوجة لزوجها فجرًا بمنطقة جناين الملاحة، في واقعة انتشرت تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتصالح اطراف المشاجرة، وتم إخلاء سبيلهم، ومن المقرر أن يعقد جلسة عرفية بين الزوجين لضمان حصول الزوجة علي حقوقها كاملة.