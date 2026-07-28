رومانيا تطرد موظفا في السفارة الروسية بعد انتهاك مسيرات لمجالها الجوي

طردت رومانيا، موظفا في السفارة الروسية في رد على انتهاك طائرات مسيرة روسية الأجواء الرومانية في الأيام الماضية.



وأعلنت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان، أنها أبلغت فلاديمير ليباييف السفير الروسي لدى بوخارست بقرار اعتبار عضو في البعثة الدبلوماسية الروسية شخصا غير مرغوب فيه، وطلبت منه مغادرة الأراضي الرومانية خلال خمسة أيام.

وأسقطت رومانيا في نهاية الأسبوع الماضي ثلاث طائرات مسيّرة في ثلاثة أيام.

وانتهكت طائرات مسيّرة أجواء رومانيا مرارا منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022.

وحذّر حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي روسيا من تكرار الانتهاكات.

وأقرّ البرلمان الروماني عام 2025 قانونا يجيز إسقاط الطائرات المسيّرة التي تنتهك المجال الجوي للدولة.