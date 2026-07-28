لا تغيير في حصة المواطن.. بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز أول أغسطس

كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء تنفيذ منظومة جديدة لإدارة دعم الخبز اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، في خطوة تستهدف تطوير آليات صرف الدعم وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم، مع التأكيد على عدم المساس بحقوق المواطنين المستفيدين.

وأوضح غراب أن المنظومة الجديدة تعتمد على تطبيق نظام الدعم النقدي في إدارة حلقات الإنتاج، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة، ويحد من الفاقد والهدر الذي قد يحدث في المنظومة التقليدية، مؤكدًا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستواصل الإشراف الكامل على توفير القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم.

وأشار إلى أن المواطن لن يشعر بأي تغيير في الخدمة المقدمة له، حيث سيظل نصيب الفرد المقيد على بطاقة التموين خمسة أرغفة يوميًا، بوزن 90 جرامًا للرغيف، وبسعر 20 قرشًا للرغيف، موضحًا أن التعديلات المرتقبة تستهدف الجوانب الإدارية والمالية الخاصة بالمنظومة، وليس آلية حصول المواطنين على الخبز.

وأضاف أن أبرز ملامح النظام الجديد تتمثل في تغيير أسلوب التعامل بين المطاحن والمخابز، إذ ستقوم المطاحن بسداد قيمة القمح مقدمًا، ثم بيع الدقيق مباشرة إلى المخابز، التي ستتحمل تكلفة شرائه، بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد على تعويضات مالية تديرها وزارة التموين.

وأكد أن هذه الآلية من شأنها إحكام الرقابة على حركة الدقيق والخبز، ورفع كفاءة التشغيل داخل المنظومة، إلى جانب تعزيز الشفافية في عمليات الإنتاج والتوزيع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للدعم المخصص لرغيف الخبز.

ولفت رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى أن التحول الجديد يمثل مرحلة تطويرية في إدارة منظومة الدعم، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تحديث أساليب العمل بما يتماشى مع خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي، دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية أو إجراء تعديلات على قيمة الدعم المخصص لهم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منظومة الخبز المدعم ستواصل تقديم الخدمة للمواطنين بنفس الضوابط الحالية، بينما تقتصر التغييرات على الجوانب التنظيمية والإدارية، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد وضمان استدامة منظومة الدعم خلال المرحلة المقبلة.