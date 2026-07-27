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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رسميًا .. الداخلية تعلن عن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح

أعلنت وزارة الداخلية عن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 .

وأعلنت وزارة الداخلية أنه إدراكاً لأهمية مواصلة الإرتقاء بآليات العمل الشرطى وتطويرها لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2026 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشبابية لتعظيم الإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى.. وإعداد جيل جديد من القيادات الشرطية المستقبلية.

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:
•    تصعيد عدد من مساعدى الوزير خلفاً لمن بلغوا السن القانونية.  
•    تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر متميزة وظيفياً وصولاً لأعلى معدلات الأداء فى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.
•    تفعيل دور العنصر النسائى بالوزارة من خلال تدعيم كافة الجهات بالعناصر النسائية المؤهلة إتساقاً مع سياسة الدولة .
•    مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط فى إطار القواعد، تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.
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•    لواء /  محمد عبد الوهاب "مساعد الوزير لمنطقة سيناء" .
•    لواء /  حازم كمال "مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار ". 
•    لواء /  حاتم حسن "مساعد الوزير مدير أمن الجيزة ".
•    لواء /  جمال سيد "مساعد الوزير لقطاع التدريب ".
•    لواء /  عمرو فتحى "مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية ".
•    لواء /  أشرف محمد "مدير أمن الفيوم" .
•    لواء /  حاتم محمد "مدير أمن الأسكندرية" .
•    لواء /  عمرو جمال "مدير أمن مطروح ".
•    لواء /  عبدالواحد الصافى "مدير أمن شمال سيناء" .
•    لواء /  أشرف أحمد "مدير أمن سوهاج" . 
•    لواء / عبدالله محمود "مدير أمن كفر الشيخ" . 
•    لواء /  عبدالحليم إسماعيل "مدير أمن المنوفية" . 
•    لواء /  حازم محمود "مدير أمن أسيوط" . 
•    لواء /  تامر إبراهيم "مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعى" . 
•    لواء /  عماد فهمى "مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة" . 
•    لواء / عمرو مصطفى "مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات" . 
•    لواء / عبدالناصر على "مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى" . 
•    لواء / أحمد محمد "مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات" . 
•    لواء / محمد صابر "مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة" . 
•    لواء / أحمد أبوبكر "مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة" .

وزارة الداخلية تنقلات ضباط الشرطة حركة تنقلات ضباط الشرطة

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