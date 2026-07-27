إلهام أبو الفتح تهنئ فاروق حسني بفوزه بجائزة النيل في الفنون

تتقدم الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات صدى البلد، بخالص التهنئة إلى الفنان الكبير ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، بمناسبة فوزه بجائزة النيل في الفنون لعام 2026، مؤكدة أن هذا التكريم يأتي تتويجًا لمسيرة إبداعية استثنائية أثرت الحياة الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي.

أبرز رموز الفن التشكيلي المصري

وأكدت إلهام أبو الفتح أن فاروق حسني يُعد أحد أبرز رموز الفن التشكيلي المصري، وصاحب إسهامات كبيرة في دعم الثقافة والفنون، وترك بصمة واضحة في تطوير المؤسسات الثقافية وإطلاق العديد من المشروعات التي عززت مكانة مصر الثقافية.

وأضافت أن جائزة النيل، باعتبارها أرفع وسام ثقافي تمنحه الدولة المصرية، تمثل تقديرًا مستحقًا لقامة وطنية وفنية كبيرة، متمنية للفنان الكبير فاروق حسني دوام الصحة ومزيدًا من النجاح والعطاء، وأن تظل مسيرته مصدر إلهام للأجيال الجديدة من المبدعين.