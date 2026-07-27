المصري يحسم صفقة عبدالله الزياني

يصل المغربي عبدالله الزياني إلى القاهرة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، من أجل استكمال إجراءات انتقاله إلى نادي المصري، قبل الانضمام رسميًا إلى معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وبلغت قيمة الصفقة 750 ألف دولار، سيتم توزيعها بالتساوي بين ناديي نهضة بركان والدفاع الحسني الجديدي، بواقع 50% لكل نادٍ.

ونجح النادي المصري في حسم التعاقد مع الزياني بعد منافسة قوية مع كل من الجيش الملكي والوداد الرياضي المغربي، قبل أن يحسم الفريق البورسعيدي الصفقة لصالحه، في إطار تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.