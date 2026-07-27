الجيش الأمريكي : إعادة توجيه 17 سفينة وتعطيل اثنتين بحصار بحري على الموانئ الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، أن قواتها أعادت توجيه مسار 17 سفينة، وعطلت سفينتين، وصعدت إلى متن سفينتين أخريين، في إطار تنفيذ حصار بحري على الموانئ الإيرانية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان التزام السفن بالتدابير التي تفرضها القوات الأمريكية في المنطقة.

وأضافت في منشور على منصة "إكس" أن القوات الأمريكية تمكنت، خلال العمليات، من إعادة توجيه 17 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، والصعود إلى متن سفينتين أخريين للتحقق من امتثالهما للإجراءات المعمول بها، دون الكشف عن جنسيات السفن أو طبيعة حمولاتها أو تفاصيل إضافية بشأن عمليات التعطيل والتفتيش.

ونشرت القيادة المركزية صورة لأحد البحارة الأمريكيين وهو يراقب الأوضاع من على متن المدمرة المدمرة الأمريكية "يو إس إس فرانك إي. بيترسن جونيور" (DDG-121) أثناء قيامها بدوريات في بحر العرب، في إطار دعم عمليات الحصار البحري.