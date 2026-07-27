هل يخفي ترامب تدهور حالته الصحية؟ البيت الأبيض يرد

تجددت الشائعات بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تداول مزاعم منسوبة إلى مصدر مقرب منه تحدثت عن تراجع في حالته البدنية والذهنية، وهو ما أثار موجة جديدة من الجدل والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لتقرير صحفي، زعم مصدر مجهول أن ترامب، البالغ من العمر 80 عامًا، أصبح أكثر انفعالًا وعدوانية في الفترة الأخيرة، إلا أنه لم تُقدَّم أي أدلة أو تقارير طبية تؤكد وجود تدهور في قدراته الإدراكية أو العقلية.

كما انتشرت عبر الإنترنت مزاعم أخرى تحدثت عن إصابة ترامب بأمراض في القلب والكلى، ومعاناته من سلس البول، واستنادت إلى تقييمات غير صادرة عن الفريق الطبي المعالج له، ودون وجود فحوصات أو سجلات طبية تدعم هذه الادعاءات.

في المقابل، أكد التقرير الطبي الرسمي الصادر عن البيت الأبيض عقب فحص شامل أجراه ترامب في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري، أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة وقادر على أداء مهامه الرئاسية بشكل كامل.

وأشار التقرير إلى أن ترامب حصل على الدرجة الكاملة (30 من 30) في اختبار مونتريال المعرفي، كما أظهرت الفحوص سلامة وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي، مع الإشارة إلى زيادة في الوزن وتورم طفيف بالساقين، أوصى الأطباء بمتابعته من خلال خفض الوزن وزيادة النشاط البدني.

ورغم نفي البيت الأبيض وجود أي أمراض خطيرة، طالب عدد من الديمقراطيين بمزيد من الشفافية، داعين إلى نشر تفاصيل إضافية عن الفحوصات الطبية وإجراء تقييم عصبي ومعرفي أكثر شمولًا.

وبين التقارير غير الموثقة والبيانات الطبية الرسمية، لا توجد حتى الآن أي أدلة طبية مؤكدة تثبت إصابة ترامب بأمراض مثل الخرف أو قصور القلب أو الفشل الكلوي، فيما لا يزال الجدل حول حالته الصحية مستمرًا.