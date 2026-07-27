قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة المولد النبوي 2026 .. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها
حظر سفر موظفي السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى الضفة الغربية
تكليفات جديدة.. وزير الأوقاف يصدر عددا من القرارات لتعزيز الكفاءات القيادية ودعم منظومة العمل
لعدم تجديد الترخيص | إدارة كرداسة التعليمية تحذر الأهالي من التعامل مع 12مدرسة
بالمجان .. التعليم : لا مصروفات في المدارس المتخصصة في صناعة الدواء والرعاية الصحية
الذهب يواصل التراجع .. ومفاجأة في سعر عيار 21
الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة المولد النبوي 2026
الحمامصي يسأل : التمويل الاستهلاكي .. ضرورة اقتصادية أم قنبلة ديون مؤجلة؟
مفاجأة للاعبي بلايستيشن .. الكشف عن أولى ألعاب أغسطس المجانية
الليمون قرّب على الـ 50 جنيه .. وهذا سعر الطماطم | سوق الخضراوات اليوم
لو بتدفع كتير .. تعرف على سبب زيادة استهلاك سياراتك للبنزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هل يخفي ترامب تدهور حالته الصحية؟ البيت الأبيض يرد

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

تجددت الشائعات بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تداول مزاعم منسوبة إلى مصدر مقرب منه تحدثت عن تراجع في حالته البدنية والذهنية، وهو ما أثار موجة جديدة من الجدل والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لتقرير صحفي، زعم مصدر مجهول أن ترامب، البالغ من العمر 80 عامًا، أصبح أكثر انفعالًا وعدوانية في الفترة الأخيرة، إلا أنه لم تُقدَّم أي أدلة أو تقارير طبية تؤكد وجود تدهور في قدراته الإدراكية أو العقلية.

كما انتشرت عبر الإنترنت مزاعم أخرى تحدثت عن إصابة ترامب بأمراض في القلب والكلى، ومعاناته من سلس البول، واستنادت إلى تقييمات غير صادرة عن الفريق الطبي المعالج له، ودون وجود فحوصات أو سجلات طبية تدعم هذه الادعاءات.

في المقابل، أكد التقرير الطبي الرسمي الصادر عن البيت الأبيض عقب فحص شامل أجراه ترامب في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري، أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة وقادر على أداء مهامه الرئاسية بشكل كامل.

وأشار التقرير إلى أن ترامب حصل على الدرجة الكاملة (30 من 30) في اختبار مونتريال المعرفي، كما أظهرت الفحوص سلامة وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي، مع الإشارة إلى زيادة في الوزن وتورم طفيف بالساقين، أوصى الأطباء بمتابعته من خلال خفض الوزن وزيادة النشاط البدني.

ورغم نفي البيت الأبيض وجود أي أمراض خطيرة، طالب عدد من الديمقراطيين بمزيد من الشفافية، داعين إلى نشر تفاصيل إضافية عن الفحوصات الطبية وإجراء تقييم عصبي ومعرفي أكثر شمولًا.

وبين التقارير غير الموثقة والبيانات الطبية الرسمية، لا توجد حتى الآن أي أدلة طبية مؤكدة تثبت إصابة ترامب بأمراض مثل الخرف أو قصور القلب أو الفشل الكلوي، فيما لا يزال الجدل حول حالته الصحية مستمرًا.

للرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض حالته البدنية النشاط البدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

وزير التربية والتعليم

التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

وزارة الداخلية

رسميًا .. الداخلية تعلن عن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

ترشيحاتنا

منتخب مصر للناشئين

منتخب مصر للناشئين يهزم الجزائر ويتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بالإسكندرية

هاني أبوريدة

هاني أبوريدة : هذه أسباب اختيار شوقي غريب وعصام عبد الفتاح باتحاد الكرة

هاني أبو ريدة يجتمع مع رؤساء الأندية للقسم الأول

أبوريدة ودياب يستقبلان رؤساء الأندية على هامش انتخابات رابطة القسم الأول

بالصور

موجة الحر تضرب بقوة.. خبير يحذر من أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم

أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

فيديو

كمال أبو رية

كمال أبو رية: نحتاج مسارح أكثر واكتشاف مواهب من الأقاليم.. وهذا رأيي في حق الأداء العلني |فيديو

شبيه حزلقوم

النسخة الأصلية… شبيه حزلقوم يظهر على أرض الواقع

إيناس مكى

إيناس مكي: المسرح بيتي الأول.. وحق الأداء العلني يحمي آلاف الفنانين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد