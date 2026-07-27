قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة المولد النبوي 2026 .. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها
حظر سفر موظفي السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى الضفة الغربية
تكليفات جديدة.. وزير الأوقاف يصدر عددا من القرارات لتعزيز الكفاءات القيادية ودعم منظومة العمل
لعدم تجديد الترخيص | إدارة كرداسة التعليمية تحذر الأهالي من التعامل مع 12مدرسة
بالمجان .. التعليم : لا مصروفات في المدارس المتخصصة في صناعة الدواء والرعاية الصحية
الذهب يواصل التراجع .. ومفاجأة في سعر عيار 21
الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة المولد النبوي 2026
الحمامصي يسأل : التمويل الاستهلاكي .. ضرورة اقتصادية أم قنبلة ديون مؤجلة؟
مفاجأة للاعبي بلايستيشن .. الكشف عن أولى ألعاب أغسطس المجانية
الليمون قرّب على الـ 50 جنيه .. وهذا سعر الطماطم | سوق الخضراوات اليوم
لو بتدفع كتير .. تعرف على سبب زيادة استهلاك سياراتك للبنزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الليمون قرّب على الـ 50 جنيه .. وهذا سعر الطماطم | سوق الخضراوات اليوم

أسعار الخضروات اليوم الإثنين في الأسواق
أسعار الخضروات اليوم الإثنين في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 27 يوليو 2026 تحركات متباينة في الأسواق، مع انخفاض أسعار عدد من الأصناف الرئيسية التي يزداد البحث عنها، أبرزها البصل والفلفل والخيار والباذنجان، بينما ارتفع سعر البطاطس والطماطم والليمون البلدي، إلى جانب عدد من الخضروات الأخرى. وتراجع سعر البامية والكوسة والفاصوليا الخضراء، في حين سجلت بعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة مقارنة بمستوياتها السابقة.

أسعار الخضروات التي انخفضت اليوم

البامية: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 55.96 جنيه، بتراجع قدره 1.36 جنيه.

الملوخية: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 19.16 جنيه، بانخفاض قدره 3.04 جنيه.

الكوسة: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 24.78 جنيه، بتراجع قدره 0.40 جنيه.

اسعار الطماطم و الخضروات اليوم

القرنبيط: بلغ متوسط سعر الواحدة نحو 27.61 جنيه، بانخفاض قدره 2.39 جنيه.

الفلفل الرومي: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 26.85 جنيه، بتراجع قدره 2.81 جنيه.

الفلفل الحامي: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 26.01 جنيه، بانخفاض قدره 4.59 جنيه.

الفاصوليا الخضراء: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 32.87 جنيه، بتراجع قدره 0.53 جنيه.

الخيار الصوب: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 21.01 جنيه، بانخفاض قدره 2.44 جنيه.

الجزر الأصفر بالعرش: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 15.62 جنيه، بانخفاض قدره 4.10 جنيه.

الجزر الأصفر: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 22.28 جنيه، بتراجع قدره 0.45 جنيه.

الباذنجان العروس: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 20.10 جنيه، بانخفاض قدره 0.73 جنيه.

الباذنجان الرومي: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 16.11 جنيه، بتراجع قدره 3.46 جنيه.

الباذنجان الأبيض: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 19.11 جنيه، بانخفاض قدره 1.24 جنيه.

البصل: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 13.97 جنيه، بانخفاض قدره 0.41 جنيه.

أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم

الطماطم: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 20.31 جنيه، بزيادة قدرها 0.35 جنيه.

البطاطس: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 19.64 جنيه، بارتفاع قدره 1.38 جنيه.

الليمون البلدي: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 49.62 جنيه، بزيادة قدرها 0.08 جنيه.

ورق العنب البناتي: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 85.48 جنيه، بارتفاع قدره 3.13 جنيه.

اللفت: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 8.98 جنيه، بزيادة قدرها 0.27 جنيه.

الكرنب: بلغ متوسط سعر الواحدة نحو 36.68 جنيه، بارتفاع قدره 0.30 جنيه.

القلقاس: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 27.10 جنيه، بزيادة قدرها 2.09 جنيه.

الخضروات والفاكهة

السبانخ: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 22.14 جنيه، بارتفاع قدره 3.06 جنيه.

الخس: سجل متوسط سعر الواحدة نحو 20.54 جنيه، بزيادة قدرها 0.12 جنيه.

البنجر: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 23.20 جنيه، بارتفاع قدره 1.53 جنيه.

البطاطا: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 16.54 جنيه، بزيادة قدرها 1.33 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم سعر كيلو الطماطم اليوم سعر كيلو الخيار اليوم سعر كيلو البصل اليوم أسعار الخضار اليوم في الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

وزير التربية والتعليم

التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

وزارة الداخلية

رسميًا .. الداخلية تعلن عن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

الصحفيين تفتح باب الاشتراك فى الدورة الـ 63 لشباب الصحفيين الأفارقة

نقابة الصحفيين

قرعة علنية على 3 عمرات مجانية للصحفيين

مطار القاهرة

مطار القاهرة يكرم موظفا لرفضه تقاضي مقابل نظير أداء واجبه الوظيفي

بالصور

موجة الحر تضرب بقوة.. خبير يحذر من أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم

أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

فيديو

كمال أبو رية

كمال أبو رية: نحتاج مسارح أكثر واكتشاف مواهب من الأقاليم.. وهذا رأيي في حق الأداء العلني |فيديو

شبيه حزلقوم

النسخة الأصلية… شبيه حزلقوم يظهر على أرض الواقع

إيناس مكى

إيناس مكي: المسرح بيتي الأول.. وحق الأداء العلني يحمي آلاف الفنانين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد