الليمون قرّب على الـ 50 جنيه .. وهذا سعر الطماطم | سوق الخضراوات اليوم

شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 27 يوليو 2026 تحركات متباينة في الأسواق، مع انخفاض أسعار عدد من الأصناف الرئيسية التي يزداد البحث عنها، أبرزها البصل والفلفل والخيار والباذنجان، بينما ارتفع سعر البطاطس والطماطم والليمون البلدي، إلى جانب عدد من الخضروات الأخرى. وتراجع سعر البامية والكوسة والفاصوليا الخضراء، في حين سجلت بعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة مقارنة بمستوياتها السابقة.

أسعار الخضروات التي انخفضت اليوم

البامية: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 55.96 جنيه، بتراجع قدره 1.36 جنيه.

الملوخية: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 19.16 جنيه، بانخفاض قدره 3.04 جنيه.

الكوسة: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 24.78 جنيه، بتراجع قدره 0.40 جنيه.

القرنبيط: بلغ متوسط سعر الواحدة نحو 27.61 جنيه، بانخفاض قدره 2.39 جنيه.

الفلفل الرومي: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 26.85 جنيه، بتراجع قدره 2.81 جنيه.

الفلفل الحامي: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 26.01 جنيه، بانخفاض قدره 4.59 جنيه.

الفاصوليا الخضراء: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 32.87 جنيه، بتراجع قدره 0.53 جنيه.

الخيار الصوب: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 21.01 جنيه، بانخفاض قدره 2.44 جنيه.

الجزر الأصفر بالعرش: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 15.62 جنيه، بانخفاض قدره 4.10 جنيه.

الجزر الأصفر: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 22.28 جنيه، بتراجع قدره 0.45 جنيه.

الباذنجان العروس: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 20.10 جنيه، بانخفاض قدره 0.73 جنيه.

الباذنجان الرومي: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 16.11 جنيه، بتراجع قدره 3.46 جنيه.

الباذنجان الأبيض: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 19.11 جنيه، بانخفاض قدره 1.24 جنيه.

البصل: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 13.97 جنيه، بانخفاض قدره 0.41 جنيه.

أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم

الطماطم: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 20.31 جنيه، بزيادة قدرها 0.35 جنيه.

البطاطس: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 19.64 جنيه، بارتفاع قدره 1.38 جنيه.

الليمون البلدي: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 49.62 جنيه، بزيادة قدرها 0.08 جنيه.

ورق العنب البناتي: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 85.48 جنيه، بارتفاع قدره 3.13 جنيه.

اللفت: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 8.98 جنيه، بزيادة قدرها 0.27 جنيه.

الكرنب: بلغ متوسط سعر الواحدة نحو 36.68 جنيه، بارتفاع قدره 0.30 جنيه.

القلقاس: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 27.10 جنيه، بزيادة قدرها 2.09 جنيه.

السبانخ: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 22.14 جنيه، بارتفاع قدره 3.06 جنيه.

الخس: سجل متوسط سعر الواحدة نحو 20.54 جنيه، بزيادة قدرها 0.12 جنيه.

البنجر: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 23.20 جنيه، بارتفاع قدره 1.53 جنيه.

البطاطا: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 16.54 جنيه، بزيادة قدرها 1.33 جنيه.