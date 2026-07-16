أسعار الخضروات اليوم.. ورق العنب يقترب من 100 جنيه والطماطم تسجل 25 جنيهًا

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 16 يوليو 2026، تحركات متباينة، حيث ارتفعت أسعار عدد من الأصناف الرئيسية، في مقدمتها ورق العنب والطماطم والفلفل، مقابل تراجع أسعار البطاطس والملوخية والخس، وسط استمرار متابعة المستهلكين للتغيرات اليومية في الأسواق.



وحافظت بعض الأصناف الأساسية على مستويات سعرية مرتفعة نسبيًا، إذ بلغ سعر كيلو الطماطم 25.05 جنيهًا، فيما سجل البصل 14.34 جنيهًا، والخيار الصوب 22.54 جنيهًا، بينما اقترب سعر كيلو الليمون البلدي من 50 جنيهًا.



زيادات ملحوظة



سجلت أسعار عدد من الخضروات ارتفاعات متفاوتة، حيث ارتفع سعر كيلو الطماطم إلى 25.05 جنيهًا، والبصل إلى 14.34 جنيهًا، والكوسة إلى 24.96 جنيهًا، فيما بلغ سعر الخيار الصوب 22.54 جنيهًا.



تراجع الدولار دون 51 جنيهًا.. تعرف على أسعار الصرف في البنوك المصرية اليوم الخميس بنك كوريا المركزي يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات إلى 2.75% مع تصاعد التوتر.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

كما سجل الفلفل الرومي 28.66 جنيهًا للكيلو، والفلفل الحامي 27.85 جنيهًا، بينما ارتفع سعر البامية إلى 58.72 جنيهًا، والليمون البلدي إلى 48.30 جنيهًا.

وسجل ورق العنب البناتي أكبر زيادة بين الأصناف، بعدما قفز إلى 95.34 جنيهًا للكيلو، مقتربًا من حاجز 100 جنيه، كما ارتفع سعر الكرنب إلى 36.07 جنيهًا للرأس، والقلقاس إلى 26.67 جنيهًا، والجزر الأصفر إلى 22.01 جنيهًا، والباذنجان الرومي إلى 17.29 جنيهًا، والباذنجان العروس إلى 20.33 جنيهًا.



تراجعات اليوم



في المقابل، انخفض سعر كيلو البطاطس إلى 18.33 جنيهًا، وتراجعت الملوخية إلى 18.86 جنيهًا للكيلو، بينما سجل القرنبيط 26.82 جنيهًا للرأس.

كما تراجع سعر الفاصوليا الخضراء إلى 32.59 جنيهًا، وانخفض سعر الخس إلى 16.90 جنيهًا للرابطة، ليسجل أكبر تراجع بين الأصناف الأساسية.

وشملت الانخفاضات أيضًا الجزر الأصفر (بعرش) الذي سجل 16.27 جنيهًا، والبنجر 22.16 جنيهًا، والبطاطا 14.75 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 18.97 جنيهًا للكيلو.



ترقب الأسواق



تواصل أسعار الخضروات تحركاتها اليومية وفقًا لمعدلات المعروض والطلب، إلى جانب تأثير عوامل النقل والتوزيع وموسمية الإنتاج، وهو ما ينعكس على تفاوت أسعار الأصناف بين سوق وآخر.

ويتوقع متعاملون بالأسواق استمرار حالة التذبذب المحدود خلال الفترة المقبلة، مع زيادة المعروض من بعض المحاصيل الصيفية، بما يسهم في استقرار أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين.