رغم التحذيرات.. استمرار البحث عن شاب غرق في شاطئ أم الرخم بمطروح

تواصل فرق الإنقاذ والأجهزة المعنية بمحافظة مطروح، لليوم الثاني، جهودها للبحث عن شاب يُدعى شادي، من أبناء محافظة كفر الشيخ، بعدما جرفته الأمواج أثناء نزوله للاستحمام بشاطئ أم الرخم غرب مدينة مرسى مطروح، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة السباحة بسبب الارتفاع الشديد في الأمواج.

بحثا عن فرصة عمل

وبحسب شهود عيان، فإن الشاب جاء إلى مطروح بحثًا عن فرصة عمل وبالفعل عمل فى كافيتريا ، إلا أنه قرر النزول إلى البحر في وقت تشهد فيه الشواطئ المفتوحة اضطرابًا شديدًا في حالة البحر، حيث وصلت الأمواج إلى نحو 3 أمتار، قبل أن تجرفه التيارات إلى الداخل.

وأوضح الشهود أن آخر ما شوهد من الشاب كان ذراعاه وهو يحاول الاستغاثة، قبل أن يختفي وسط الأمواج في لحظات، لتبدأ على الفور عمليات البحث والتمشيط.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل جهودها المكثفة للعثور عليه، فيما يقف شقيقه وأفراد أسرته على الشاطئ في انتظار أي بارقة أمل، وسط حالة من الحزن والدعاء بأن يتم العثور عليه.

وتجدد الجهات المعنية مناشدتها للمواطنين والمصطافين بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات السلامة وعدم النزول إلى الشواطئ المغلقة أو السباحة أثناء ارتفاع الأمواج، حفاظًا على الأرواح وتجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.