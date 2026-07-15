لليوم الثاني.. استمرار منع السباحة في الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج

أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح استمرار منع السباحة، لليوم الثاني على التوالي، في عدد من الشواطئ المفتوحة، نتيجة ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المصطافين.

منع السباحة في 3 شواطئ

وأوضحت رئاسة المدينة، في بيان، أن قرار منع السباحة يشمل شواطئ الأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، مؤكدة ضرورة التزام المواطنين والزائرين بتعليمات مسؤولي الشواطئ وعدم النزول إلى البحر حتى تحسن الأحوال الجوية واستقرار حالة الأمواج.

شواطي آمنة

وفي الوقت نفسه، أكدت أن الشواطئ الآمنة والمسموح بالسباحة بها هي روميل، والنخيل، والبسنت، ومطروح العام، والعوام، والليدو، إلى جانب المنطقة المخصصة للسباحة بشاطئ الغرام، مع استمرار تواجد فرق الإنقاذ لمتابعة الحالة وتأمين المصطافين.



ودعت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن مسؤولي الشواطئ، وعدم المجازفة بالنزول إلى المناطق غير الآمنة، مشددة على أن سلامة وأرواح المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، وأن حالة البحر تخضع للمتابعة المستمرة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للتغيرات الجوية.