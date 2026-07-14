مطروح.. بروتوكول تعاون مع بتروجاس وبوتاجاسكو لضمان تشغيل محطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز

وقع اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، بروتوكول تعاون بين محافظة مطروح وشركتي بتروجاس وبتروجاسكو لتشغيل وإدارة محطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمطروح، بما يضمن استقرار الإنتاج وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

بندود البروتوكول

ويتضمن البروتوكول إسناد تشغيل المحطة إلى شركة بتروجاسكو ككيان متخصص يمتلك خبرات كبيرة في تشغيل محطات البوتاجاز، بهدف رفع كفاءة التشغيل، والحفاظ على سلامة المنشأة وجودة الأسطوانات والالتزام بالأوزان المقررة.

وتقع محطة تعبئة البوتاجاز بالكيلو 17، وقد أُنشئت عام 2008، وشهدت تطويرًا بمنظومة تشغيل إلكترونية حديثة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 10 آلاف أسطوانة منزلية و1500 أسطوانة تجارية يوميًا، لما يكفى حاجة مدن المحافظة.

وشهد توقيع البروتوكول العميد إيهاب نافع مساعد المحافظ المحاسب محمد إبراهيم فرحات رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، والمحاسب محمود صالح رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاسكو، والمهندس مكاوي محمد ماهر مدير عام المحطات الإقليمية ببتروجاس، وشريف خيري مقلد مدير العلاقات العامة بشركة بتروجاس.