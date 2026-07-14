مصر تدين استهداف المملكة العربية السعودية وتعرب عن تضامنها الكامل

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ، بما يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المملكة وسلامة أراضيها، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - رفضها الكامل لكافة الهجمات التي تستهدف أمن وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، أو تمس أمن واستقرار دول المنطقة، مجددةً تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها.