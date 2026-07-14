إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن تنمية الثروة السمكية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشة الصيادين، فضلًا عن دورها في توفير مصدر غذائي آمن ومتجدد للمواطنين، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطط تنمية هذا القطاع الحيوي والحفاظ على الثروة السمكية بالمحافظة.

وفي هذا الإطار، أشارت هبة عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بالديوان العام إلى أنه تم اليوم إنزال (٤٠٠ ألف) زريعة أسماك مبروك حشائش من مفرخ العباسة، وذلك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر، بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ضمن خطة دعم وتنمية المسطحات المائية بالمحافظة.

وأوضحت مديرة الإدارة أن إجمالي ما تم إنزاله خلال خطة تنمية المخزون السمكي بلغ (٤ ملايين و٣٥٠ ألف) زريعة أسماك، منها (٢ مليون و٧٠٠ ألف) زريعة بلطي نيلي و(مليون و٦٥٠ ألف) زريعة مبروك حشائش، بعدد من المواقع شملت بحر مويس أمام قوات الأمن وكفر الحصر، وبحر أبو الأخضر بنطاق طاروط وميت بشار والعلاقمة وكفر الحوت بمركز فاقوس، وترعة الإسماعيلية بنطاق كوبري الشباب، وذلك من مفرخي العباسة وصان الحجر، بهدف زيادة المخزون السمكي والحفاظ على التوازن البيئي بالمجاري المائية ودعم إنتاج الأسماك بالمحافظة.