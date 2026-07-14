نجم البرازيل السابق: الأرجنتين تتلقى مساعدات.. وإلغاء هدف مصر غير مستحق

أثار النجم البرازيلي السابق فيليبي ميلو جدلًا واسعًا بتصريحات نارية انتقد خلالها التحكيم في بطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن منتخب الأرجنتين يحظى بمساندة واضحة خلال مشواره في البطولة.

وقال ميلو إن "الأرجنتين تتلقى مساعدة في كأس العالم وبشكل كبير"، مشيرًا إلى أن عدم طرد ليونيل ميسي في إحدى اللقطات يمثل استفادة كبيرة للمنتخب الأرجنتيني.

وأضاف: "المخالفة التي احتسبها الحكم وألغى بسببها هدف منتخب مصر لم تكن تستوجب إلغاء الهدف، وما يحدث يعد استفادة كبيرة للأرجنتين، ويتم التعامل معهم وكأنهم من كوكب آخر".

وتأتي تصريحات فيليبي ميلو قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب الأرجنتين بنظيره الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الأرجنتيني تأهل إلى المربع الذهبي بعدما تغلب على سويسرا بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي، بينما حجز منتخب إنجلترا بطاقة العبور عقب فوزه على النرويج بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليضرب المنتخبان موعدًا ناريًا في نصف نهائي المونديال.