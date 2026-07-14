تكليف الشيخ محمد رجب خورشيد مديرًا عامًّا للدعوة والبر بأوقاف الفيوم

أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارا بتكليف الشيخ محمد رجب خورشيد محمد - مفتش دعوة بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الفيوم، لمدة عام.

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم منظومة العمل الدعوي، من خلال اختيار الكفاءات القادرة على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العمل داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف تحديد موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان «حق الطريق»، على أن يتناول الأئمة من خلاله القيم التي أرساها الإسلام في الحفاظ على الطريق العام، كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، مع تسليط الضوء على صور الأذى المعاصرة التي تمثل اعتداءً على حقوق الآخرين.

وأوضحت الوزارة أن الخطبة ستتناول عددًا من السلوكيات السلبية المنتشرة، من بينها مخالفة قواعد وأنظمة المرور، ورشق القطارات بالحجارة، والاعتداء على وسائل النقل، إلى جانب العبور غير القانوني لخطوط السكك الحديدية، مؤكدة أن هذه التصرفات تمثل خطورة على الأرواح والممتلكات، وتتعارض مع تعاليم الدين الحنيف التي تدعو إلى حفظ النفس وصيانة الحقوق.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام التام بموضوع الخطبة المحدد، وعدم الخروج عنه، مع مراعاة الوقت المقرر للخطبتين، وذلك في إطار حرصها على توحيد الخطاب الدعوي وتحقيق أقصى استفادة توعوية للمصلين في مختلف مساجد الجمهورية.