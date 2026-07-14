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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار
إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار
شيماء جمال
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لم تتوقف خطورة الهجوم الإيراني على الناقلتين الإماراتيتين "ممباسا" و"الباهية" عند سقوط قتيل وإصابة 8 بحارة، بل امتدت إلى موقع الاعتداء نفسه، بعدما استهدفت الصواريخ سفينتين مدنيتين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، داخل المياه الإقليمية العُمانية وخارج نطاق الولاية البحرية لطهران.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الناقلتين تعرضتا لصاروخين جوالين إيرانيين، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقم "ممباسا"، وهو هندي الجنسية، وإصابة ثمانية آخرين، بينهم 4 إصاباتهم بليغة، وذلك وفقا لما جاء عبر سكاى نيوز عربية.

ونوهت الوزارة، أن 6 من المصابين يحملون الجنسية الهندية واثنين أوكرانيين، فيما تسببت الضربتان في اندلاع حريقين وأضرار مادية بالناقلتين، قبل أن تتم السيطرة عليهما.

وأدانت الإمارات الهجوم، ووصفته بأنه انتهاك خطير وخرق واضح للقانون الدولي يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة احتفاظها بحق الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وسكانها ومصالحها الوطنية.

إيران إمارات عمال الحدود البحرية هجوم

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