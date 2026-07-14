إلغاء مباراة ودية بين المكسيك والأرجنتين بسبب شبهات فساد بـ 6 ملايين دولار

كشف تقرير لصحيفة مكسيكية عن إلغاء مباراة ودية مع منتخب الأرجنتين قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026 .

وحسب صحيفة دياريو ريكورد أنه تم الاتفاق قبل كأس العالم، بين المكسيك والأرجنتين على إقامة مباراة ودية مقابل 6 ملايين دولار، لكن الاتفاق انهار.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق تم إلغاؤه بعدما طُلب من الاتحاد المكسيكي تحويل المبلغ إلى ثلاثة حسابات بنكية مختلفة، ما أثار شكوك الاتحاد المكسيكي.

وأوضحت : الاتحاد المكسيكي قرر إلغاء الاتفاق بدلًا من التورط في ما اعتبره عملية مشبوهة بسبب التحويلات البنكية.

يأتى ذلك في وسط اتهامات قوية للاتحاد الأرجنتيني والفيفا بوجود اتفاق مسبق لتحقيق لقب بطولة كأس العالم وهو ما ظهر في القرارات التحكيمية الأخيرة أبرزها في مباراة منتخب مصر.