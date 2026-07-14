تجنبيها.. 8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

تعد تتبيلة الفراخ من أهم الخطوات التي تحدد مذاقها وطراوتها، لكن بعض العادات الشائعة قد تأتي بنتيجة عكسية، فتجعل اللحم جافًا أو قاسيًا حتى مع استخدام أفضل المكونات. ويرجع ذلك إلى أخطاء في طريقة التتبيل أو مدة ترك الدجاج في التتبيلة.

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

إليكِ أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها للحصول على فراخ طرية وغنية بالنكهة، للشيف مصطفي العمدة.

1- عدم تجفيف الفراخ قبل التتبيل

إذا كانت الفراخ مبللة بالماء، فلن تلتصق التتبيلة بها جيدًا.

الحل: جففيها بمناديل المطبخ قبل إضافة التتبيلة حتى تتوزع النكهات بشكل أفضل.

2- إضافة كمية كبيرة من الليمون أو الخل

يعتقد البعض أن زيادة الليمون أو الخل تجعل الفراخ أكثر طراوة، لكن الإفراط في المكونات الحمضية قد يؤدي، خاصة مع التتبيل لفترات طويلة، إلى تغير قوام السطح الخارجي للدجاج ويجعله أقل تماسكًا بعد الطهي.

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

الحل: استخدمي كمية معتدلة، ولا تتركي الفراخ في تتبيلة شديدة الحموضة لساعات طويلة.

3- وضع الملح مبكرًا بكميات كبيرة

إضافة كمية كبيرة من الملح في بداية التتبيل قد تؤثر في قوام الدجاج إذا كانت مدة التتبيل طويلة جدًا.

الحل: استخدمي الملح باعتدال، مع الالتزام بمدة تتبيل مناسبة.

4- الاكتفاء بالتتبيل لمدة قصيرة

ترك الفراخ في التتبيلة لمدة 10 أو 15 دقيقة فقط لا يمنح النكهات وقتًا كافيًا للتغلغل.

الحل: يفضل تتبيلها لمدة لا تقل عن ساعة، بينما تمنح مدة تتراوح بين 4 و12 ساعة نتيجة أفضل في كثير من الوصفات.

5- استخدام الزبادي أو اللبن بكميات غير متوازنة

يساعد الزبادي على تطرية الدجاج، لكن الإفراط فيه قد يجعل التتبيلة ثقيلة ويؤثر على تحمير الفراخ.

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

الحل: استخدمي كمية مناسبة مع التوابل والزيت للحصول على توازن في القوام.

6- نسيان إضافة القليل من الزيت

يساعد الزيت على توزيع التوابل ومنع التصاقها، كما يساهم في احتفاظ الفراخ بعصارتها أثناء الطهي.

7- الطهي مباشرة بعد إخراج الفراخ من الثلاجة

وضع الفراخ الباردة جدًا على النار أو في الفرن قد يؤدي إلى عدم نضجها بشكل متساوٍ.

الحل: اتركيها خارج الثلاجة لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل الطهي، مع مراعاة عدم تركها في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة.

8- التخلص من التتبيلة بالكامل قبل الطهي

إزالة التتبيلة تمامًا قد تقلل من النكهة، بينما ترك كميات كبيرة منها قد يمنع تحمير الفراخ.

الحل: تخلصي من الكمية الزائدة فقط، واتركي طبقة خفيفة تغلف قطع الدجاج.

أسرار للحصول على فراخ طرية