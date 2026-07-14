قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تزعم تصفية 4 عناصر من حماس بينهم قائد خلية
اعتراضات داخل الزمالك على توزيع نسب شركة الكرة بين النادي والمستثمرين
إلغاء مباراة ودية بين المكسيك والأرجنتين بسبب شبهات فساد بـ 6 ملايين دولار
الأوقاف: «حق الطريق» موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية
وزارتا السياحة والرياضة تطلقان خطة لتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية في المدن السياحية
جمال سلامي يرفض تدريب الزمالك ويتمسك بخيارات أخرى
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة
من الاستهلاك إلى الإنتاج.. خطة حكومية جديدة لتغيير وجه الريف المصري
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
الرئيس السيسي يصل الدوحة لتقديم العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
بيكفورد: مواجهة ميسي ستكون لحظة خاصة.. والأرجنتين لا تعتمد على نجمها فقط
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش مشروع قنا الخضراء والاستفادة من المخلفات الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تجنبيها.. 8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
أسماء عبد الحفيظ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تعد تتبيلة الفراخ من أهم الخطوات التي تحدد مذاقها وطراوتها، لكن بعض العادات الشائعة قد تأتي بنتيجة عكسية، فتجعل اللحم جافًا أو قاسيًا حتى مع استخدام أفضل المكونات. ويرجع ذلك إلى أخطاء في طريقة التتبيل أو مدة ترك الدجاج في التتبيلة.

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي 

إليكِ أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها للحصول على فراخ طرية وغنية بالنكهة، للشيف مصطفي العمدة.

1- عدم تجفيف الفراخ قبل التتبيل

إذا كانت الفراخ مبللة بالماء، فلن تلتصق التتبيلة بها جيدًا.

الحل: جففيها بمناديل المطبخ قبل إضافة التتبيلة حتى تتوزع النكهات بشكل أفضل.

2- إضافة كمية كبيرة من الليمون أو الخل

يعتقد البعض أن زيادة الليمون أو الخل تجعل الفراخ أكثر طراوة، لكن الإفراط في المكونات الحمضية قد يؤدي، خاصة مع التتبيل لفترات طويلة، إلى تغير قوام السطح الخارجي للدجاج ويجعله أقل تماسكًا بعد الطهي.

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي 

الحل: استخدمي كمية معتدلة، ولا تتركي الفراخ في تتبيلة شديدة الحموضة لساعات طويلة.

3- وضع الملح مبكرًا بكميات كبيرة

إضافة كمية كبيرة من الملح في بداية التتبيل قد تؤثر في قوام الدجاج إذا كانت مدة التتبيل طويلة جدًا.

الحل: استخدمي الملح باعتدال، مع الالتزام بمدة تتبيل مناسبة.

4- الاكتفاء بالتتبيل لمدة قصيرة

ترك الفراخ في التتبيلة لمدة 10 أو 15 دقيقة فقط لا يمنح النكهات وقتًا كافيًا للتغلغل.

الحل: يفضل تتبيلها لمدة لا تقل عن ساعة، بينما تمنح مدة تتراوح بين 4 و12 ساعة نتيجة أفضل في كثير من الوصفات.

5- استخدام الزبادي أو اللبن بكميات غير متوازنة

يساعد الزبادي على تطرية الدجاج، لكن الإفراط فيه قد يجعل التتبيلة ثقيلة ويؤثر على تحمير الفراخ.

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي 

الحل: استخدمي كمية مناسبة مع التوابل والزيت للحصول على توازن في القوام.

6- نسيان إضافة القليل من الزيت

يساعد الزيت على توزيع التوابل ومنع التصاقها، كما يساهم في احتفاظ الفراخ بعصارتها أثناء الطهي.

7- الطهي مباشرة بعد إخراج الفراخ من الثلاجة

وضع الفراخ الباردة جدًا على النار أو في الفرن قد يؤدي إلى عدم نضجها بشكل متساوٍ.

الحل: اتركيها خارج الثلاجة لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل الطهي، مع مراعاة عدم تركها في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة.

8- التخلص من التتبيلة بالكامل قبل الطهي

  • إزالة التتبيلة تمامًا قد تقلل من النكهة، بينما ترك كميات كبيرة منها قد يمنع تحمير الفراخ.
  • الحل: تخلصي من الكمية الزائدة فقط، واتركي طبقة خفيفة تغلف قطع الدجاج.

أسرار للحصول على فراخ طرية

  • استخدمي الزبادي أو اللبن الرائب في التتبيلة للحصول على قوام أكثر طراوة.
  • أضيفي الثوم والبصل المبشور والتوابل الطازجة لنكهة أعمق.
  • لا تبالغي في مدة الطهي، لأن الإفراط في الطهي من أكثر أسباب جفاف الدجاج.
  • استخدمي ميزان حرارة للطهي إذا أمكن، للتأكد من نضج الدجاج دون تجفيفه.
الفراخ تتبيل الفراخ أخطاء عند تتبيل الفراخ 8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

وزير الإعلام اللبناني يبحث مع نظيرته النرويجية تعزيز التعاون بين البلدين

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي للمنطقة الجنوبية بالسعودية

الطاقة النظيفة

شبكة "بريكس": الصين تطلق استراتيجية لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة

بالصور

تجنبيها.. 8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

طريقة عمل وتصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟.. أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة
هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة
هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى أحدث ظهور لها

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد