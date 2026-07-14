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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجلس التعاون يدين الهجوم الإيراني على ناقلتي نفط إماراتيتين ويطالب بردع دولي

جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
شيماء جمال
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‏‫ أدان واستنكر جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي النفط "ممباسا" و"الباهية" التابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة عدد من الآخرين.

وأكد البديوي وفقا لما جاء عبر سكاى نيوز عربية أن "هذا الاعتداء الإرهابي على ناقلتي النفط الإماراتيتين يمثل انتهاكًا سافرًا وخرقًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي، ولقواعد حرية الملاحة البحرية، كما يعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2817"، الذي شدد على ضرورة حماية الملاحة الدولية، وعدم استهداف السفن التجارية أو تعريض الممرات البحرية للخطر.

وأكد البديوي أن مجلس التعاون يقف صفًا واحدًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة منشآتها ومصالحها الحيوية.
كما دعا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية الخطيرة والمتكررة، بما يضمن وقفها فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وتأمين حرية الملاحة الدولية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الضحية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

سكاي نيوز عربية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون الخليجي الإمارات جاسم محمد البديوي

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