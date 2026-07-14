قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته في مدينة خان يونس
إصابة فنانة أمريكية شهيرة بورم فى المخ ومطالبات بالتبرع لعلاجها
انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر
3000 فرصة عمل بمجال الإنشاءات بشروع بالضبعة.. برواتب تبدأ من 15 ألف جنيه
الشيخ تميم بن حمد يعرب عن تقديره البالغ لزيارة وتعزية الرئيس السيسي
وزير الرياضة يبحث استعدادات المنتخب ومستجدات ملف الشراكات بين الأندية الجماهيرية والقطاع الخاص
كنت هبعت لك مكة.. محمد عادل إمام يكشف تفاصيل مكالمته مع محمد صلاح
الرئيس السيسي يقدم العزاء للشيخ تميم أمير دولة قطر في الأمير الوالد
الرئيس السيسي يقدم العزاء للشيخ تميم بن حمد في وفاة الأمير الوالد بقصر لوسيل
شروط إعادة تشغيل بطاقة التموين 2026
مورينيو يرسم ملامح مستقبل النجم المغربي .. هل يرحل إبراهيم دياز عن ريال مدريد؟
بلاغات للنائب العام.. نواب الشرقية ينتفضون ضد مصطفى كامل بسبب إهانة مواطني المحافظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مورينيو يرسم ملامح مستقبل النجم المغربي .. هل يرحل إبراهيم دياز عن ريال مدريد؟

دياز
دياز
محمود أحمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

دخل المغربي إبراهيم دياز مرحلة جديدة قد تكون الأكثر حساسية منذ انضمامه إلى ريال مدريد بعدما فرضت عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى القيادة الفنية للفريق واقعًا مختلفًا يضع العديد من اللاعبين أمام اختبارات صعبة لإثبات أحقيتهم بالاستمرار داخل قلعة " سانتياجو برنابيو " .

ويعد دياز أحد أبرز الأسماء التي يحيط بها الغموض قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل امتلاكه إمكانات فنية كبيرة مقابل عدم نجاحه حتى الآن في حجز مكان ثابت داخل التشكيل الأساسي الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن مستقبله مع النادي الملكي.

مورينيو يغير المعادلة

لا تمثل عودة مورينيو مجرد تغيير على مقعد المدير الفني بل تعني أيضًا تغيرًا في فلسفة اللعب وطريقة اختيار العناصر الأساسية.

فالمدرب البرتغالي اشتهر طوال مسيرته بالاعتماد على الانضباط التكتيكي والالتزام الدفاعي والجاهزية البدنية وهي عناصر يوليها أهمية كبيرة عند اختيار تشكيله وهو ما يجعل جميع اللاعبين مطالبين بإثبات قدرتهم على تنفيذ أفكاره منذ الأيام الأولى لفترة الإعداد.

ومن هنا يجد إبراهيم دياز نفسه أمام اختبار حقيقي إذ سيكون مطالبًا بإقناع المدرب البرتغالي بأنه قادر على الجمع بين مهاراته الفنية ومتطلبات مورينيو التكتيكية إذا أراد الحفاظ على مكانه داخل الفريق.

موهبة كبيرة.. وفرص محدودة

منذ عودته إلى ريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارته مع ميلان نجح دياز في تقديم لمحات فنية مميزة كلما حصل على فرصة المشاركة لكنه ظل بعيدًا عن دور اللاعب الأساسي في ظل المنافسة القوية داخل خط الوسط والهجوم.

ورغم أن اللاعب المغربي أثبت قدرته على صناعة الفارق في العديد من المباريات فإن عدم مشاركته بصورة منتظمة أثر على استمرارية مستواه وهو ما جعله يدخل الموسم الجديد في وضع يحتاج إلى تغيير سريع.

كأس العالم لم تمنحه أفضلية

شارك إبراهيم دياز مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026 ونجح في تقديم أربع تمريرات حاسمة ليساهم في المشوار التاريخي الذي قدمه "أسود الأطلس" خلال البطولة.

لكن ورغم أرقامه الجيدة رأى كثير من المتابعين أن اللاعب لم يقدم أفضل نسخة من مستواه ولم يظهر بالشكل الذي كان منتظرًا منه كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي.

هذا التقييم يجعل المعسكر الصيفي لريال مدريد أكثر أهمية بالنسبة له إذ سيكون مطالبًا بإرسال رسالة قوية إلى مورينيو بأنه قادر على استعادة أفضل مستوياته.

اهتمام أوروبي متزايد

وفي الوقت الذي يترقب فيه دياز موقفه داخل ريال مدريد تواصل عدة أندية أوروبية متابعة تطورات ملفه.

ويبرز جلطة سراي التركي كأحد أكثر الأندية اهتمامًا بالحصول على خدمات اللاعب بعدما كشفت تقارير عن وجود اتصالات أولية مع محيطه لاستطلاع إمكانية التعاقد معه.

ولا يقتصر الاهتمام على النادي التركي فقط إذ يظل روما الإيطالي وميلان الذي سبق أن تألق بين صفوفه ضمن قائمة المهتمين إلى جانب أستون فيلا الإنجليزي الذي يراقب الموقف تحسبًا لأي تطورات خلال سوق الانتقالات.

الرحيل ليس أولوية

ورغم كثرة الأندية الراغبة في ضمه فإن إبراهيم دياز لا يفكر حاليًا في مغادرة ريال مدريد وتشير المعطيات إلى أن اللاعب يضع هدفًا واضحًا أمامه وهو الحصول على فرصة كاملة تحت قيادة مورينيو قبل التفكير في أي خطوة جديدة.

ويرى دياز أن العمل مع مدرب بحجم البرتغالي قد يمنحه فرصة مختلفة لإثبات نفسه خاصة إذا نجح في التأقلم مع فلسفته الفنية وكسب ثقته خلال فترة الإعداد.

كما أن استمرار عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2027 يمنحه قدرًا من الاستقرار ويجعله غير مضطر لاتخاذ قرار متسرع بشأن مستقبله.

المعسكر الصيفي كلمة السر

تدرك إدارة ريال مدريد أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل عدد من اللاعبين ويأتي إبراهيم دياز على رأس هذه القائمة.

ومن المنتظر أن يعتمد مورينيو على فترة الإعداد لتقييم جميع العناصر قبل الاستقرار على قائمته النهائية للموسم الجديد وهو ما يمنح اللاعب المغربي فرصة أخيرة لإثبات قدرته على المنافسة.

أما إذا فشل في إقناع المدرب البرتغالي فقد يصبح الرحيل الخيار الأقرب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي خاصة في ظل الاهتمام الأوروبي الكبير بخدماته وقيمته السوقية التي تبلغ نحو 35 مليون يورو.

إبراهيم دياز ريال مدريد مورينيو جوزيه مورينيو سانتياجو برنابيو ميلان كأس العالم 2026 منتخب المغرب جلطة سراي أستون فيلا الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-7-2026.. آخر تحديث

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

بالصور

لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا

لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا
لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا
لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا

الذاكرة والمفاصل الأبرز.. 11 فائدة لجسمك عند تناول الكريز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

تجنبيها.. 8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

طريقة عمل وتصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد