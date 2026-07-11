ريال مدريد يحدد موعد حسم مستقبل فينيسيوس مع الملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب ريال مدريد من حسم ملف تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد الاتفاق على عقد جلسة حاسمة خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري، قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، أجرى مسئولو ريال مدريد محادثات مع فينيسيوس خلال الفترة الماضية، واتفق الطرفان على الاجتماع في نهاية الشهر لحسم جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد.

فينيسيوس أبدى رغبة واضحة في الاستمرار

وأكد التقرير أن فينيسيوس أبدى رغبة واضحة في الاستمرار داخل صفوف النادي الملكي، حيث يرى مستقبله مع ريال مدريد، خاصة أنه سيكون القائد الثاني للفريق خلال الموسم الجديد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد تفضل، كما اعتادت في ملفات التجديد السابقة، تأجيل المفاوضات الرسمية إلى ما بعد انتهاء فترة الإجازات الصيفية، قبل وضع اللمسات الأخيرة على العقود.

حالة القلق

وأضافت أن حالة القلق التي أحاطت بمستقبل اللاعب خلال الأيام الماضية بدأت تتلاشى، بعدما عادت الثقة بين الطرفين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي.

مواصلة مشواره مع ريال مدريد

وشدد التقرير على أن فينيسيوس أبلغ رئيس النادي فلورنتينو بيريز والإدارة التنفيذية برغبته في مواصلة مشواره مع ريال مدريد، كما أبدى استعداده لتوقيع عقد جديد يضمن استمراره مع الفريق.

ورغم أن العرض المقدم من ريال مدريد يمتلك مدة صلاحية محددة، فإن التقارب الكبير في وجهات النظر بين النادي واللاعب يعزز فرص إنهاء الملف خلال أقل من شهر، ليغلق الملكي أحد أبرز ملفات التجديد قبل بداية الموسم الجديد.