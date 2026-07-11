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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يحسم موقف فينيسيوس.. اجتماع مرتقب لإنهاء ملف التجديد

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
إسراء أشرف
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اقترب نادي ريال مدريد من حسم ملف تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعدما كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحديد موعد نهائي لعقد جلسة فاصلة بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو، بهدف إنهاء جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد.

اجتماع مرتقب لإنهاء ملف تجديد عقد فينيسيوس

وذكرت صحيفة "آس"، أن إدارة النادي الملكي تخطط لعقد الاجتماع عقب انتهاء الإجازة الصيفية، في ظل وجود رغبة متبادلة بين اللاعب والنادي في مواصلة المشوار سويًا خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن فينيسيوس أبلغ مسؤولي ريال مدريد بتمسكه بالاستمرار داخل "سانتياجو برنابيو"، فيما تؤكد الإدارة، برئاسة فلورنتينو بيريز، أن اللاعب يُعد أحد الركائز الأساسية للمشروع الرياضي، ولا توجد أي نية للتفريط في خدماته.

وأضاف التقرير أن أجواء المفاوضات شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما تراجعت المخاوف التي أحاطت بملف التجديد، لتسود حالة من التفاؤل بإتمام الاتفاق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد اعتاد تأجيل مناقشة ملفات التجديد لما بعد انتهاء العطلة الصيفية، وهو النهج الذي اتبعه سابقًا مع عدد من لاعبيه، مؤكدًا أن تجديد عقد فينيسيوس يأتي ضمن خطة طويلة الأمد للحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق.

واختتمت "آس" تقريرها بالتأكيد على أن النادي الملكي يضع تجديد عقد النجم البرازيلي على رأس أولوياته خلال المرحلة الحالية، مع وجود ثقة كبيرة في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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