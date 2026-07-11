أحمد السبكي: شمشون ودليلة ما اتكلفش بالدولارات ومش هبقى زي الفشارين

تحدث المنتج أحمد السبكي، عن كواليس فيلم شمشون ودليلة، المعروض في السينمات حاليا.

وقال أحمد السبكي، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «صاحب فكرة دويتو مي والعوضي هو كريم السبكي.. واحنا عايزين الفيلم ينزل ويعجب الناس ويشتغل وبعدين الناس تنزل بعدينا أو قبلينا وتشتغل».

وحول ضخامة إنتاج الأفلام و وصلها إلى ملايين الدولارات، قال أحمد السبكي: «دول كدابين وأنا ما اقدرش أقول أرقام وأحسب فيلم شمشون ودليلة اتكلف كام اسمعها من الناس الفشارة اللي تقول الفيلم اتكلف كام لكن مش مني أنا».

فيلم شمشون ودليلة

وتدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة، حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتعقد الأحداث مع شخصية يجسدها أحمد العوضي، لتدخل في سلسلة من المفاجآت والصراعات.

أبطال فيلم شمشون ودليلة

وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف.