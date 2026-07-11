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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تايلور سويفت وزوجها يقطعان شهر العسل بسبب جوجو سميث

تايلور سويفت
تايلور سويفت
محمد سعيد
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خطفت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت الأنظار مجددًا، بعدما ظهرت برفقة زوجها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي في حفل زفاف صديقهما لاعب كرة القدم جوجو سميث-شوستر ولورا كروك، الذي أقيم في ولاية كاليفورنيا، ليكون أول ظهور رسمي لهما بعد أسبوع واحد فقط من زفافهما، وقبل أن ينتهيا من أجواء شهر العسل.  

وبدا الثنائي في حالة من الانسجام، إذ وصلا إلى الحفل وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض، بينما تألقت تايلور بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا ورديًا بلا أكمام مزينًا بنقوش ناعمة من دار "ماركاريان"، ويبلغ سعره 4115 دولارًا، في حين اختار ترافيس بدلة رمادية كلاسيكية.

كما لفت خاتم زواج تايلور الأنظار، إذ ظهر للمرة الأولى منذ مراسم الزفاف، ليصبح حديث المتابعين وعدسات المصورين.

تفاصيل ظهور تايلور سويفت وترافيس كيلسي

وجاء هذا الظهور بعد أيام قليلة من حفل زفافهما الضخم الذي أقيم في ماديسون سكوير جاردن بمدينة نيويورك، بحضور ما يقرب من ألف مدعو من نجوم الفن والرياضة.

وتولى الممثل آدم ساندلر مراسم عقد القران، بينما ارتدت تايلور فستان زفاف من تصميم دار ديور، أعده خصيصًا لها المصمم جوناثان أندرسون.

ويعد جوجو سميث-شوستر من المقربين إلى ترافيس كيلسي، إذ سبق أن لعبا سويًا في صفوف فريق كانساس سيتي تشيفز، وكان من بين الحضور في حفل زفاف تايلور وترافيس قبل أسبوع، لذلك اعتبر كثيرون مشاركة الزوجين في حفل زفافه لفتة تقدير وردًا للمجاملة.

وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، بلغت تكلفة استئجار قاعة ماديسون سكوير جاردن نحو مليون دولار يوميًا، ما يعني أن الزوجين أنفقا قرابة 3 ملايين دولار مقابل حجزها لمدة ثلاثة أيام، من 2 إلى 4 يوليو.

كما تقدمت الشركة المنظمة بطلب لإغلاق شارع West 31st Street لتسهيل الحركة المرورية، في ظل توقع حضور ما بين 500 و950 ضيفًا من مشاهير الفن والرياضة.

نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت تايلور سويفت ترافيس كيلسي جوجو سميث شوستر ولورا كروك

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