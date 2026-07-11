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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أحمد سليمان لـ " صدي البلد ": تكريم الرئيس وسام على صدر أبطال مصر.. ورسالة واضحة لبناء جيل جديد والرهان على المدرب الوطني

الرئيس السيسي فى صورة جماعية مع منتخب مصر
الرئيس السيسي فى صورة جماعية مع منتخب مصر
محمود أحمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر عقب الإنجاز التاريخي في بطولة كأس العالم 2026 يمثل رسالة تقدير كبيرة لكل الرياضيين المصريين ويعكس حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للرياضة خلال السنوات الأخيرة.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد "  إن استقبال الرئيس للاعبي المنتخب والجهاز الفني ومنحهم هذا التكريم يعد أكبر دافع معنوي يمكن أن يحصل عليه أي رياضي موضحًا أن هذا التقدير لا يخص منتخب كرة القدم فقط وإنما يمثل تكريمًا لكل أبطال مصر في مختلف الألعاب.

وأضاف: "عندما يأتي التكريم من رئيس الجمهورية فإنه يمنح الجميع شعورًا بالفخر والمسؤولية ويؤكد أن الدولة تتابع وتقدر كل إنجاز يتحقق باسم مصر وهو ما سيدفع اللاعبين إلى تقديم المزيد من العطاء خلال المرحلة المقبلة " .

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن الرسائل التي خرجت من لقاء الرئيس مع أبطال المنتخب كانت في غاية الأهمية وعلى رأسها ضرورة الاهتمام باكتشاف المواهب وصناعة أجيال جديدة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات.

ثروة حقيقية من المواهب

وأوضح أن مصر تمتلك ثروة حقيقية من المواهب في جميع المحافظات لكن الأمر يحتاج إلى منظومة عمل متكاملة تعتمد على الكشافين والخطط العلمية للوصول إلى العناصر المميزة في مختلف المراحل السنية مؤكدًا أن الاستثمار في الناشئين هو الطريق الحقيقي لبناء منتخبات قوية قادرة على المنافسة قارياً وعالمياً.

وأضاف: "لدينا لاعبون موهوبون بأعداد كبيرة وما نحتاجه هو آلية احترافية لاكتشافهم ورعايتهم مبكرًا ورسالة الرئيس بشأن أهمية الكشافين تمثل خارطة طريق يجب أن تعمل عليها جميع المؤسسات الرياضية خلال الفترة المقبلة " .

دعم المدرب الوطني 

وتطرق سليمان إلى حديث الرئيس عن أهمية دعم المدرب الوطني مؤكدًا أن هذه الرسالة تحمل دلالات كبيرة خاصة بعدما أثبت المدرب المصري في أكثر من مناسبة قدرته على تحقيق النجاحات عندما تتوفر له الثقة والاستقرار.

وقال: "المدرب الوطني يمتلك من الخبرات والقدرات ما يؤهله لتحقيق إنجازات كبيرة وهو الأقرب لفهم طبيعة اللاعب المصري وشخصيته كما أنه يستطيع التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية بصورة أفضل وقد شاهدنا جميعًا ما حققه المنتخب تحت قيادة جهاز فني وطني " .

وشدد على أن نجاح المنتخب في كأس العالم يعكس أهمية منح الكفاءات المصرية الفرصة الكاملة مؤكدًا أن المدرب الوطني يستحق دائمًا الدعم والثقة طالما توفرت له الإمكانات اللازمة للعمل.

واختتم أحمد سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن الإنجاز الذي حققه منتخب مصر يجب أن يكون بداية مرحلة جديدة للرياضة المصرية وليس مجرد محطة للاحتفال مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا النجاح يتطلب استمرار العمل وتطوير منظومة اكتشاف المواهب ودعم الأجهزة الفنية الوطنية بما يضمن بقاء مصر في المكانة التي تستحقها على الساحة الرياضية العالمية.

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