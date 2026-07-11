وسام فخر وإعتزاز للمنظومة.. اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي بعد تكريم المنتخب

يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، ولاعبو المنتخب الوطني الأول، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حفاوة الاستقبال والتكريم، الذي حظيت به بعثة المنتخب الوطني، تقديرًا لما قدمه الفريق من أداء مشرف، خلال بطولة كأس العالم 2026.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذا التكريم يمثل وسام فخر واعتزاز لكل أفراد المنظومة، ويجسد الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضة المصرية، ويمنح الجميع دافعًا قويًا لمواصلة العمل والاجتهاد من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل القارية والدولية.

كما يتوجه الاتحاد بخالص الشكر لفخامة الرئيس على كلماته الداعمة والثقة الكبيرة، التي منحها للجهاز الفني واللاعبين، والتي ستكون حافزًا لمضاعفة الجهد خلال المرحلة المقبلة، والاستمرار في بناء منتخب وطني قوي قادر على تحقيق طموحات الجماهير المصرية.

ويعاهد الاتحاد المصري لكرة القدم فخامة الرئيس والشعب المصري العظيم على مواصلة العمل بروح المسئولية والإخلاص، والبناء على ما تحقق، من أجل تحقيق المزيد من النجاحات التي تليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي.