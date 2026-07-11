أمير هشام: معتمد جمال يطالب الزمالك بالحصول على مستحقاته المتأخرة

أكد الإعلامي أمير هشام، ان معتمد جمال المدير الفني السابق لفريق الزمالك، طلب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من إدارة النادي، بعدما عقد جلسة مع أحد مسئولي النادي مؤخرًا.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: خلال الجلسة، معتمد جمال طالب الحصول على المستحقات المالية، خصوصًا في ظل عدم وجود رغبة للإبقاء عليه.

وأضاف: معتمد جمال أبلغ المسئول أنه انتظر الزمالك كثيرا وتلقى عروض من ليبيا والعراق واعتذر عنها تقديرًا للنادي.

وأكمل: معتمد جمال قال للمسئول (عاوز فلوسي، أنا فعلا محتاجها، مش كفاية مش عارفين تقولوا لي مصيري إيه).

وواصل: المسئول وعد معتمد جمال بصرف مستحقاته خلال الأيام المقبلة.