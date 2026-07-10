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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أوقاف الجيزة تطلق قافلة دعوية كبرى بمركز كرداسة وقرية ناهيا

الأوقاف
الأوقاف
عبد الرحمن محمد
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أطلقت مديرية أوقاف الجيزة، اليوم الجمعة، قافلة دعوية كبرى بمركز ومدينة كرداسة وقرية ناهيا، بمشاركة 65 إمامًا وخطيبًا من علماء وزارة الأوقاف.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني والوطني.

أوقاف الجيزة تطلق قافلة دعوية كبرى بمركز كرداسة وقرية ناهيا

وشهدت القافلة مشاركة الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور الشيخ سيد عمارة، مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور محمود خليل، وكيل المديرية، والدكتور حمادة سقاو، مدير الدعوة، والشيخ محمد حسين، مدير الإدارات، إلى جانب عدد من قيادات الدعوة بالمديرية.

وألقى الدكتور أحمد نبوي خطبة الجمعة بمسجد عمر العراقي بقرية ناهيا تحت عنوان: «الرفق.. بناء الإنسان وعمران الأوطان»، مؤكدًا أن الرفق واللين من أعظم القيم التي جاء بها الإسلام، وأنهما السبيل إلى كسب القلوب، وتأليف النفوس، وترسيخ التماسك المجتمعي، موضحًا أن بناء الإنسان الصالح يمثل الأساس المتين لبناء الوطن القوي القادر على مواجهة التحديات.

وعقب صلاة الجمعة، عقد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لقاءً دعويًّا مفتوحًا مع رواد المسجد، اتسم بالحوار المباشر والتفاعل مع الحضور، حيث أجاب عن عدد من الأسئلة والاستفسارات الدينية والفقهية، وناقش قضايا تمس واقع الناس، في إطار من المنهجية العلمية والطرح الوسطي المستنير، وهو ما لقي تقديرًا واسعًا من المشاركين.

كما تناولت القافلة عددًا من المحاور الدعوية والفكرية المهمة، ركزت على ترسيخ صحيح الدين، وبناء الوعي الرشيد، ونشر قيم الرحمة والتسامح، وتعزيز الانتماء الوطني، والحفاظ على الأمن والاستقرار، والتصدي للأفكار المتطرفة، وذلك من خلال خطب الجمعة، والدروس العلمية، واللقاءات المباشرة مع المواطنين.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد نبوي أن القوافل الدعوية تمثل أحد أهم المسارات الميدانية التي تنفذها وزارة الأوقاف للتواصل المباشر مع المواطنين، ونشر الفكر الوسطي، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وبناء الشخصية الوطنية الواعية، بما يسهم في خدمة المجتمع وصيانة أمنه واستقراره.

وشهدت فعاليات القافلة إقبالًا كبيرًا من أهالي مركز كرداسة وقرية ناهيا، الذين أعربوا عن تقديرهم للدور الدعوي والتوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، مؤكدين أهمية استمرار هذه القوافل في مختلف القرى والمدن لما تمثله من إسهام فاعل في نشر الوعي الديني الصحيح، وتعزيز التلاحم المجتمعي.

واختُتمت فعاليات القافلة بمجلس عامر للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ، في أجواء إيمانية عطرة، عكست رسالة وزارة الأوقاف في تعظيم شعائر الله، وربط المجتمع بالمسجد، وتعزيز دوره في بناء الوعي وترسيخ القيم الأصيلة.

وأكدت مديرية أوقاف الجيزة استمرار تنفيذ القوافل الدعوية بمختلف الإدارات الفرعية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف، ودعمًا لمسيرة بناء الوعي، وترسيخًا لمنهج الإسلام الوسطي المعتدل، بما يحقق رسالة الدعوة في خدمة الدين والوطن.

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