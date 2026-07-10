قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله في جنوب لبنان
مليار جنيه .. اتحاد الكرة ينتظر 17.5 مليون دولار من فيفا بعد إنجاز منتخب مصر في كأس العالم
سمير فرج: الرئيس السيسي كان طالبا متميزا ويؤدي الصلاة في وقتها ويصوم الإثنين والخميس
أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يؤكدان دعم الأمن الإقليمي والحفاظ على أمن الملاحة
حبس صانعة محتوى في الجيزة لنشرها فيديوهات خادشة
فيديو لرجل غامض في جنازة خامئني يحقق ملايين المشاهدات.. من هو؟
سمير فرج: تجربة الرئيس السيسي في السعودية عززت خبراته القيادية والعسكرية
سمير فرج: عمل الرئيس السيسي كملحق عسكري أسهم في تشكيل رؤيته الاستراتيجية
التقديم للأكاديمية العسكرية 2026.. شروط القبول والمواعيد ورابط التسجيل لجميع الكليات والمعاهد
سهير جودة تشيد بـ هيثم حسن: خطف الأنظار في كأس العالم وأصبح حديث الملايين
جواها أطفال .. سيارة تسلا تشتعل فجأة
سمير فرج: كتاب رجل الأقدار يوثق فترة مهمة من تاريخ مصر لقائد عظيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاستعدادات النهائية لاستقبال مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد 2026/2027

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الانتهاء من الاستعدادات النهائية الخاصة بمكتب التنسيق الإلكتروني الرئيسي بالجامعة، والتأكد من جاهزيته الكاملة لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، وتوفير جميع سبل الدعم والإرشاد طوال فترة أعمال التنسيق.

وأصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا بجامعة القاهرة لمتابعة أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني، برئاسته، وعضوية الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من القيادات المعنية، وذلك للإشراف على جميع الاستعدادات الخاصة بالجامعة، ومتابعة انتظام العمل بمكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق التابعة لها، والتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمات للطلاب وأولياء الأمور بكفاءة وفاعلية طوال فترة التنسيق.

ووجّه رئيس الجامعة برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات المعنية، والانتهاء من تجهيز معامل التنسيق بأحدث الوسائل التكنولوجية، وتوفير الدعم الفني اللازم، وتشكيل فرق عمل متخصصة لخدمة طلاب الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة، وتقديم الإرشاد والرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن تجربة تنسيق سهلة ومنظمة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة حرصت على الاستعداد المبكر لأعمال التنسيق، تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخاصة بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان حسن سير أعمال التنسيق وتقديم أفضل الخدمات للطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تضع جميع إمكاناتها البشرية والتكنولوجية واللوجستية في خدمة الطلاب، انطلاقًا من دورها الوطني الرائد في دعم منظومة التعليم الجامعي، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد خطة متكاملة لتأمين مداخل ومخارج مكتب التنسيق، وتخصيص أماكن للاستعلامات لاستقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب تجهيز قاعات انتظار مكيفة تستوعب الأعداد المتوقعة، بما يوفر الراحة للطلاب وأسرهم.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع أجهزة الحاسب الآلي المخصصة للعاملين والطلاب، والتأكد من كفاءتها الفنية، ومراجعة أنظمة التهوية والتكييف، فضلًا عن تجهيز معامل التنسيق بعدد من كليات الجامعة لاستقبال الطلاب وفقًا لمراحل التنسيق المختلفة، مع توفير جميع التجهيزات الفنية والتقنية والإدارية اللازمة لتيسير إجراءات تسجيل الرغبات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة أعدت منظومة متكاملة للدعم والإرشاد داخل مقر مكتب التنسيق، تتضمن فرقًا متخصصة للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة أثناء تسجيل الرغبات، بما يسهم في إنجاز الإجراءات بسهولة ودقة، ويعكس حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة لجميع المترددين على مكتب التنسيق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، أن مكتب التنسيق بجامعة القاهرة يُعد أحد أكبر مكاتب التنسيق على مستوى الجمهورية، ويستقبل سنويًا أعدادًا كبيرة من الطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة مناسبة وآمنة، وتقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني والتوعية لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن حصول كل طالب على الخدمة بسهولة ويسر.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن جميع معامل التنسيق تم تجهيزها بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وشبكات الاتصال، مع توفير فرق دعم فني مدربة للتعامل مع أي استفسارات أو مشكلات قد تواجه الطلاب أثناء تسجيل الرغبات، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ودقتها، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمة.

جدير بالذكر أن مكتب التنسيق الإلكتروني الرئيسي بجامعة القاهرة يُعد أحد أهم مقار التنسيق على مستوى الجمهورية، كما توفر الجامعة معامل تنسيق مجهزة لاستقبال الطلاب خلال مختلف مراحل التنسيق، بهدف تيسير تسجيل الرغبات، خاصة للطلاب الذين لا تتوافر لديهم أجهزة حاسب آلي أو اتصال بالإنترنت، أو الذين يحتاجون إلى الدعم الفني والإرشاد أثناء تسجيل رغباتهم، وذلك في إطار منظومة التنسيق الإلكتروني التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة القاهرة مكتب التنسيق الإلكتروني التنسيق الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة

لحظة استقبال المنتخب المصرى برش المياه

بروتوكول عالمي في استقبال الفراعنة | لماذا تم رش طائرة منتخب مصر بالمياه فور وصولها إلى مطار العلمين؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

الأرجنتين

فيفا يثير الجدل بتعيين حكم مشبوه لمباراة الأرجنتين وسويسرا.. ما القصة؟

أتوبيسات النقل العام

التذكرة تنخفض لـ5 جنيهات.. مفاجأة لركاب أتوبيسات النقل العام والتطبيق من هذا الموعد

خالد الغندور

خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية بشأن دوري الأبطال والكونفدرالية

عموتة

قرار مفاجئ من عموتة بشأن لاعبي الأهلي الدوليين عقب مونديال 2026

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

2000 جنيه فوق الزيادة الجديدة لهؤلاء.. قرار بشأن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا

بالصور

ساندي بإطلالة كاجوال جريئة تخطف الأنظار.. لوك عصري يجمع البساطة والتميز

ساندي
ساندي
ساندي

طريقة عمل آيس كريم الشهد والكنتالوب.. وصفة صيفية منعشة

طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب
طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب
طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب

لتجنب الإصابة بسرطان الجلد.. نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة
نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة
نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

فقاعات البول .. علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن

علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد