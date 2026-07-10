حبس صانعة محتوى في الجيزة لنشرها فيديوهات خادشة

قررت جهات التحقيق، حبس صانعة محتوى 4 أيام؛ لقيامها بنشر فيديوهات خادشة في الجيزة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد رصدت قيام صانعة المحتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها “هاتفان محمولان”، بفحصهما؛ تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية؛ فاتخذت الإجراءات القانونية.