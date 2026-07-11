إيران تكشف حقيقة طلبها إجراء مفاوضات مع أمريكا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة ، مضيفة "و انطلاقا من نهجنا المسؤول لم نرفض طلب وسيط إقليمي زيارة إيران وإجراء محادثات بشأن المستجدات.



وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها : الوفد القطري زار مدينة مشهد وأبلغناه وجهات نظرنا ومواقفنا. النقطة التي ينبغي للجميع الانتباه إليها هي أن نقض الولايات المتحدة للالتزامات أصبح عادة.



وتابعت : الخارحية الإيرانية: الولايات المتحدة انتهكت باستمرار بنودا من مذكرة التفاهم بعد التوقيع عليها قبل 22 يوما.



وزادت : الهجمات الأمريكية يومي الأربعاء والخميس كانت انتهاكا فاضحا للبندين 1و2 من مذكرة التفاهم .وإلغاء واشنطن رفع العقوبات عن بيع النفط الإيراني شكل انتهاكا لمذكرة التفاهم.





وأكملت الخارجية الإيرانية: فرض عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وكيانات إيرانية انتهاك صريح للبند 9 من مذكرة التفاهم .أوضحنا من البداية أن نهجنا هو التزام مقابل التزام ما يعني أننا لن ننفذ التزاما دون التزام



وواصلت الخارجية الإيرانية: إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته وهو ما فعله فسنتخذ الإجراءات اللازمة وقمنا بذلك وهذا سيستمر



وختمت الخارجية الإيرانية بيانها : عراقجي ونظيره العماني سيبحثان وضع آلية مناسبة لعبور السفن من مضيق هرمز وفق مذكرة التفاهم وزيارة عراقجي لمسقط استكمال للمشاورات التي بدأناها مع مسقط خلال الشهرين الماضيين بشأن هرمز

