عماد الساعي: مصر تمتلك رصيدًا حضاريًا استثنائيًا

أكد الدكتور عماد الساعي، مستشار الأمم المتحدة لإدارة المخاطر والأزمات، أن مصر تمتلك إرثًا حضاريًا وثقافيًا فريدًا يجعلها من أبرز الدول القادرة على توظيف القوة الناعمة، داعيًا إلى تطوير البرامج السياحية لتقديم تجربة ثقافية متكاملة تعكس تنوع الحضارات التي شهدتها البلاد، وليس الاكتفاء بالترويج للمقاصد السياحية أو زيادة أعداد الزائرين.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن جوهر القوة الناعمة يكمن في التأثير الثقافي وترك انطباع دائم لدى الزائر، بحيث يغادر وهو يحمل معرفة حقيقية بهوية الدولة وتاريخها، وليس مجرد ذكريات عن زيارة المواقع الأثرية.

وأشار إلى أن بناء مشروع عربي متكامل للقوة الناعمة يحتاج إلى رؤية مشتركة تستثمر الإمكانات الحضارية والثقافية للدول العربية.

وأكد على أن العالم العربي يمتلك نماذج ملهمة وقادرة على صناعة رموز جديدة في مختلف المجالات، مستشهدًا بمكانة كوكب الشرق أم كلثوم بوصفها أحد أبرز نماذج القوة الناعمة المصرية التي تركت أثرًا يتجاوز الحدود.